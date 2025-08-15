Прогноз погоди у Львові та області на завтра, 16 серпня

Пекельна температура — чого очікувати від погоди у Львові завтра
Дата публікації: 15 серпня 2025 13:57
Люди плавають по воді. Фото: Новини.LIVE
Погода у Львові та області завтра, 16 серпня, очікується з мінливою хмарністю. Синоптики попереджають про сильну спеку.
Про це повідомляє Львівський регіональний центр з гідрометеорології.
Погода у Львові та області 16 серпня
Протягом доби опадів не передбачається. Вночі та зранку очікується слабкий туман. Вітер буде південно-східного напрямку зі швидкістю 5-10 метрів на секунду.
Температура повітря:
- у Львівській області вночі +11...+16 °C, вдень +29...+34 °C;
- у Львові вночі +13...+15 °C, вдень +30...+32 °C.
Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко розповіла, що 16 серпня в Україні температура повітря буде в межах +25...+29 °C, а місцями — вище.
А у Києві завтра очікується сонячна та спекотна погода. Опади в столиці малоймовірні.
