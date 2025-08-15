Відео
Головна Львів Пекельна температура — чого очікувати від погоди у Львові завтра

Пекельна температура — чого очікувати від погоди у Львові завтра

Ua ru
Дата публікації: 15 серпня 2025 13:57
Прогноз погоди у Львові та області на завтра, 16 серпня
Люди плавають по воді. Фото: Новини.LIVE

Погода у Львові та області завтра, 16 серпня, очікується з мінливою хмарністю. Синоптики попереджають про сильну спеку.

Про це повідомляє Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

Читайте також:

Погода у Львові та області 16 серпня

Протягом доби опадів не передбачається. Вночі та зранку очікується слабкий туман. Вітер буде південно-східного напрямку зі швидкістю 5-10 метрів на секунду.

Прогноз погоди в Україні 16 серпня
Погода в Україні 16 серпня. Фото: Meteoprog

Температура повітря:

  • у Львівській області вночі +11...+16 °C, вдень +29...+34 °C;
  • у Львові вночі +13...+15 °C, вдень +30...+32 °C.

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко розповіла, що 16 серпня в Україні температура повітря буде в межах +25...+29 °C, а місцями — вище.

А у Києві завтра очікується сонячна та спекотна погода. Опади в столиці малоймовірні.

погода Львів Львівська область синоптик прогноз погоди температура повітря
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
