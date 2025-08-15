Прогноз погоди у Львові та області на завтра, 16 серпня

Люди плавають по воді. Фото: Новини.LIVE

Погода у Львові та області завтра, 16 серпня, очікується з мінливою хмарністю. Синоптики попереджають про сильну спеку.

Про це повідомляє Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

Погода у Львові та області 16 серпня

Протягом доби опадів не передбачається. Вночі та зранку очікується слабкий туман. Вітер буде південно-східного напрямку зі швидкістю 5-10 метрів на секунду.

Температура повітря:

у Львівській області вночі +11...+16 °C, вдень +29...+34 °C;

у Львові вночі +13...+15 °C, вдень +30...+32 °C.

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко розповіла, що 16 серпня в Україні температура повітря буде в межах +25...+29 °C, а місцями — вище.

А у Києві завтра очікується сонячна та спекотна погода. Опади в столиці малоймовірні.