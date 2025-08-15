Видео
Адская температура — чего ожидать от погоды во Львове завтра

Адская температура — чего ожидать от погоды во Львове завтра

Ua ru
Дата публикации 15 августа 2025 13:57
Прогноз погоды во Львове и области на завтра, 16 августа
Люди плавают по воде. Фото: Новини.LIVE

Погода во Львове и области завтра, 16 августа, ожидается с переменной облачностью. Синоптики предупреждают о сильной жаре.

Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

В течение суток осадков не предвидится. Ночью и утром ожидается слабый туман. Ветер будет юго-восточного направления со скоростью 5-10 метров в секунду.

Прогноз погоди в Україні 16 серпня
Погода в Украине 16 августа. Фото: Meteoprog

Температура воздуха:

  • во Львовской области ночью +11...+16 °C, днем +29...+34 °C;
  • во Львове ночью +13...+15 °C, днем +30...+32 °C.

Напомним, синоптик Наталья Диденко рассказала, что 16 августа в Украине температура воздуха будет в пределах +25...+29 °C, а местами — выше.

А в Киеве завтра ожидается солнечная и жаркая погода. Осадки в столице маловероятны.

погода Львов Львовская область синоптик прогноз погоды температура воздуха
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
