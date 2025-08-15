Прогноз погоды во Львове и области на завтра, 16 августа

Люди плавают по воде. Фото: Новини.LIVE

Погода во Львове и области завтра, 16 августа, ожидается с переменной облачностью. Синоптики предупреждают о сильной жаре.

Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

Погода во Львове и области 16 августа

В течение суток осадков не предвидится. Ночью и утром ожидается слабый туман. Ветер будет юго-восточного направления со скоростью 5-10 метров в секунду.

Температура воздуха:

во Львовской области ночью +11...+16 °C, днем +29...+34 °C;

во Львове ночью +13...+15 °C, днем +30...+32 °C.

Напомним, синоптик Наталья Диденко рассказала, что 16 августа в Украине температура воздуха будет в пределах +25...+29 °C, а местами — выше.

А в Киеве завтра ожидается солнечная и жаркая погода. Осадки в столице маловероятны.