Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Львів arrow Пенсії у Львові в 2025 році — які зміни очікувати arrow

Пенсії у Львові в 2025 році — які зміни очікувати

26 грудня 2024 10:52
Аркадій Пастула - Редактор
Пенсії у Львові в 2025 році — зміни та що буде з доплатами
Пенсіонери. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Аркадій Пастула - Редактор

З липня наступного року планується старт пенсійної реформи. Ключовим елементом є впровадження накопичувальної системи з обов'язковими внесками громадян на їх особисті рахунки.

Про пенсії з 2025 року розповідає "24 канал".

Читайте також:

Пенсійна реформа

Відомо, що реформа обумовлена такими факторами: 

  • зменшенням чисельності населення;
  • старінням нації;
  • зниженням народжуваності;
  • скороченням кількості працездатних громадян.

За новою системою пенсія покриватиме 40% від заробітної плати львів'ян при наявності повного страхового стажу. Кошти з накопичувальної системи виплачуватимуться після виходу на пенсію, а ефективність реформи стане зрозумілою через 20–30 років.

Розмір пенсій

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що розмір пенсій буде залежати від накопичених балів за кожен рік роботи.

За середню зарплату пенсіонер у Львові отримає десять балів, а за вищі доходи — більше. Ці бали щорічно конвертуватимуться в пенсійні виплати, залежно від середньої зарплати в країні.

Що буде з доплатами

Кабінет Міністрів України готує реформу, що може призвести до скасування доплат для деяких пенсіонерів, а інші можуть залишитися без виплат взагалі.

Зокрема, планується скорочення розмірів:

  • Спецпенсій, які отримують колишні та чинні співробітники правоохоронних органів і судової системи. Відомо, що вони значно перевищують середні виплати і можуть досягати 100 тисяч гривень і більше на місяць. З 2025 року їх розмір не повинен перевищувати десять прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність.
  • "Чорнобильських" доплат. Річ у тім, що деякі пенсіонери приписуються в Чорнобильській зоні, не проживаючи там. Тоді вони можуть отримувати доплату у розмірі 2 361 грн. З наступного року вони будуть тим, хто справді там проживав.
  • Виплат для пенсіонерів, які є ВПО. Це зумовлено необхідністю підтвердження факту, що особа жива та отримує пенсію самостійно.

 

Нагадаємо, українці працездатного віку можуть значно підвищити свою майбутню пенсію, обираючи роботодавця, який офіційно працевлаштовує та сплачує єдині соціальні внески до Пенсійного фонду України.

Також у січні 2025 року пенсії зростуть для громадян, які досягнуть віку 70, 75 або 80 років упродовж місяця.

виплати пенсії Львів гроші пенсіонери Пенсійний Фонд

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

11:49 Садовий висловив позицію про зниження мобілізаційного віку

Text

11:40 Нардеп назвав, де хочуть зберігати дані реєстру військових

11:32 Метеозалежні відчують її — прогноз магнітної бурі на сьогодні

11:31 Зарплати деяких вчителів підвищать на 20% — що потрібно зробити

11:27 Іванівський міст в Одесі буде перекритий ще на рік — причини

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

11:23 Хто з дітей під час війни отримає допомогу в 11,2 тис. грн

11:19 Мобілізація в Україні — які громадяни не підлягають призову

11:15 Росіяни вдарили по Нікополю — є поранені

11:10 Кількість порушників кордону меншає — скільки виявили у 2024 році

10:53 Новий удар по окупантам у Криму — атаковане вкрадене РФ судно

11:49 Садовий висловив позицію про зниження мобілізаційного віку

11:32 Метеозалежні відчують її — прогноз магнітної бурі на сьогодні

11:31 Зарплати деяких вчителів підвищать на 20% — що потрібно зробити

11:27 Іванівський міст в Одесі буде перекритий ще на рік — причини

11:23 Хто з дітей під час війни отримає допомогу в 11,2 тис. грн

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

11:19 Мобілізація в Україні — які громадяни не підлягають призову

11:15 Росіяни вдарили по Нікополю — є поранені

11:10 Кількість порушників кордону меншає — скільки виявили у 2024 році

10:53 Новий удар по окупантам у Криму — атаковане вкрадене РФ судно

10:52 Пенсії у Львові в 2025 році — які зміни очікувати

06:40 Ціни на золото різко зросли — вартість у ломбардах у грудні

06:25 Де вигідніше курити — порівняння цін на сигарети в Україні та ЄС

25 грудня 2024

06:40 Ціни на латунь — яка вартість кольорових металів на Різдво

06:22 Оренда будинку на Новий рік — де в Україні найдешевші котеджі

24 грудня 2024
Ексклюзив

21:33 Секрети різдвяного столу від Світуліка з Привозу — ексклюзив

19:37 Тисяча Зеленського — на що вистачило одеситам

06:40 Оновилися ціни на кольорові метали — вартість алюмінію в Україні

23 грудня 2024

06:40 Ціни знову ростуть — вартість міді в Україні у грудні

22 грудня 2024

06:40 В Україні зростає вартість металобрухту — ціни на чормет у грудні

21 грудня 2024

06:40 У ломбардах оновились тарифи — ціни на золото у грудні

Text

11:40 Нардеп назвав, де хочуть зберігати дані реєстру військових

Text

10:24 Експерт відповів, скільки триватимуть відключення світла

Text

08:20 Зниження мобілізаційного віку — чи є законопроєкт у Раді

Text

08:00 Російська атака та авіатроща в Казахстані — ефір Ранок.LIVE

Text

03:55 Провал з мобілізацією, а офіцери не воюють — нардепка Скороход

25 грудня 2024
Text

23:48 Розшукуватимуть фіктивні інвалідності — нардеп назвав кількість

Text

18:33 Чи зменшилась кількість бізнесів "у тіні" — нардеп відповів

Text

17:50 Зустріч Зеленського з Сі та припинення боїв — ефір Вечір.LIVE

Text

13:39 Нардепка висловилась про справу екскерівника київського метро

Text

13:00 Зеленський відреагував на ранкову атаку України — ефір День.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:20 Зніміть головний убір — який штраф за їзду водія в шапці

14 грудня 2024

04:30 Скільки триватиме мобілізація у 2025 році — вже є інформація

23 грудня 2024

14:12 Чи можна рубати самосів на власній земельній ділянці без дозволу

22 грудня 2024

01:45Це перемога! Олександр Усик — Тайсон Ф'юрі 2. Як це було

25 грудня 2024

09:18 Кнопкові телефони повертаються — чому варто перейти на них

21 грудня 2024

01:20 Де водіям можна не користуватися пасками безпеки

22 грудня 2024

22:42 Поранений на фронті актор студії Квартал 95 обматюкав Усика

13 грудня 2024

12:07 Тисяча від Зеленського — чи можна витратити в супермаркеті

18 грудня 2024

23:03 Статус "Знято" у "Резерв+" — що він означає

20 грудня 2024

10:12 На картку несподівано прийшли гроші — що не можна робити