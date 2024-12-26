Пенсії у Львові в 2025 році — зміни та що буде з доплатами

Пенсіонери. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

З липня наступного року планується старт пенсійної реформи. Ключовим елементом є впровадження накопичувальної системи з обов'язковими внесками громадян на їх особисті рахунки.

Про пенсії з 2025 року розповідає "24 канал".

Читайте також:

Пенсійна реформа

Відомо, що реформа обумовлена такими факторами:

зменшенням чисельності населення;

старінням нації;

зниженням народжуваності;

скороченням кількості працездатних громадян.

За новою системою пенсія покриватиме 40% від заробітної плати львів'ян при наявності повного страхового стажу. Кошти з накопичувальної системи виплачуватимуться після виходу на пенсію, а ефективність реформи стане зрозумілою через 20–30 років.

Розмір пенсій

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що розмір пенсій буде залежати від накопичених балів за кожен рік роботи.

За середню зарплату пенсіонер у Львові отримає десять балів, а за вищі доходи — більше. Ці бали щорічно конвертуватимуться в пенсійні виплати, залежно від середньої зарплати в країні.

Що буде з доплатами

Кабінет Міністрів України готує реформу, що може призвести до скасування доплат для деяких пенсіонерів, а інші можуть залишитися без виплат взагалі.

Зокрема, планується скорочення розмірів:

Спецпенсій, які отримують колишні та чинні співробітники правоохоронних органів і судової системи. Відомо, що вони значно перевищують середні виплати і можуть досягати 100 тисяч гривень і більше на місяць. З 2025 року їх розмір не повинен перевищувати десять прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність.

"Чорнобильських" доплат. Річ у тім, що деякі пенсіонери приписуються в Чорнобильській зоні, не проживаючи там. Тоді вони можуть отримувати доплату у розмірі 2 361 грн. З наступного року вони будуть тим, хто справді там проживав.

Виплат для пенсіонерів, які є ВПО. Це зумовлено необхідністю підтвердження факту, що особа жива та отримує пенсію самостійно.

Нагадаємо, українці працездатного віку можуть значно підвищити свою майбутню пенсію, обираючи роботодавця, який офіційно працевлаштовує та сплачує єдині соціальні внески до Пенсійного фонду України.

Також у січні 2025 року пенсії зростуть для громадян, які досягнуть віку 70, 75 або 80 років упродовж місяця.