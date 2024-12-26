Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Львов arrow Пенсии во Львове в 2025 году — какие изменения ожидать arrow

Пенсии во Львове в 2025 году — какие изменения ожидать

26 декабря 2024 10:52
Аркадий Пастула - Редактор
Пенсии во Львове в 2025 году — изменения и что будет с доплатами
Пенсионеры. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Аркадий Пастула - Редактор

С июля следующего года планируется старт пенсионной реформы. Ключевым элементом является внедрение накопительной системы с обязательными взносами граждан на их личные счета.

О пенсиях с 2025 года рассказывает "24 канал".

Читайте также:

Пенсионная реформа

Известно, что реформа обусловлена такими факторами: 

  • уменьшением численности населения;
  • старением нации;
  • снижением рождаемости;
  • сокращением количества трудоспособных граждан.

По новой системе пенсия будет покрывать 40% от заработной платы львовян при наличии полного страхового стажа. Средства из накопительной системы будут выплачиваться после выхода на пенсию, а эффективность реформы станет понятной через 20-30 лет.

Размер пенсий

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что размер пенсий будет зависеть от накопленных баллов за каждый год работы.

За среднюю зарплату пенсионер во Львове получит десять баллов, а за более высокие доходы — больше. Эти баллы ежегодно будут конвертироваться в пенсионные выплаты, в зависимости от средней зарплаты в стране.

Что будет с доплатами

Кабинет Министров Украины готовит реформу, что может привести к отмене доплат для некоторых пенсионеров, а другие могут остаться без выплат вообще.

В частности, планируется сокращение размеров:

  • Спецпенсий, которые получают бывшие и действующие сотрудники правоохранительных органов и судебной системы. Известно, что они значительно превышают средние выплаты и могут достигать 100 тысяч гривен и более в месяц. С 2025 года их размер не должен превышать десять прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность.
  • "Чернобыльских" доплат. Дело в том, что некоторые пенсионеры приписываются в Чернобыльской зоне, не проживая там. Тогда они могут получать доплату в размере 2 361 грн. Со следующего года они будут тем, кто действительно там проживал.
  • Выплат для пенсионеров, которые являются ВПЛ. Это обусловлено необходимостью подтверждения факта, что человек жив и получает пенсию самостоятельно.

Напомним, украинцы трудоспособного возраста могут значительно повысить свою будущую пенсию, выбирая работодателя, который официально трудоустраивает и платит единые социальные взносы в Пенсионный фонд Украины.

Также в январе 2025 года пенсии вырастут для граждан, которые достигнут возраста 70, 75 или 80 лет в течение месяца.

выплаты пенсии Львов деньги пенсионеры Пенсионный Фонд

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

12:15 Идет восстановление энергосистемы — в Укрэнерго дали прогноз

12:10 В Сумах раздался мощный взрыв

12:01 Криворожское предприятие дало некачественное снаряжение ВСУ

11:59 Пленный египтянин — одесские рыцари захватили оккупанта-наемника

11:55 Кто из военных имеет право на доплаты за службу на "нуле"

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

11:49 Садовый высказал позицию о снижении мобилизационного возраста

Text

11:40 Нардеп назвал, где хотят хранить данные реестра военных

11:32 Метеозависимые почувствуют ее — прогноз магнитной бури сегодня

11:31 Зарплаты некоторых учителей повысят на 20% — что нужно сделать

11:27 Ивановский мост в Одессе будет перекрыт еще на год — причины

12:15 Идет восстановление энергосистемы — в Укрэнерго дали прогноз

12:10 В Сумах раздался мощный взрыв

12:01 Криворожское предприятие дало некачественное снаряжение ВСУ

11:59 Пленный египтянин — одесские рыцари захватили оккупанта-наемника

11:55 Кто из военных имеет право на доплаты за службу на "нуле"

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

11:49 Садовый высказал позицию о снижении мобилизационного возраста

11:32 Метеозависимые почувствуют ее — прогноз магнитной бури сегодня

11:31 Зарплаты некоторых учителей повысят на 20% — что нужно сделать

11:27 Ивановский мост в Одессе будет перекрыт еще на год — причины

11:23 Кто из детей во время войны получит помощь в 11,2 тыс. грн

06:40 Цены на золото резко выросли — стоимость в ломбардах в декабре

06:25 Где выгоднее курить — сравнение цен на сигареты в Украине и ЕС

25 декабря 2024

06:40 Цены на латунь — какая стоимость цветных металлов на Рождество

06:22 Аренда дома на Новый год — где в Украине самые дешевые коттеджи

24 декабря 2024
Эксклюзив

21:33 Секреты рождественского стола от Светулика с Привоза — эксклюзив

19:37 Тысяча Зеленского — на что хватило одесситам

06:40 Обновились цены на цветные металлы — стоимость алюминия в Украине

23 декабря 2024

06:40 Цены снова растут — стоимость меди в Украине в декабре

22 декабря 2024

06:40 В Украине растет стоимость металлолома — цены на чермет в декабре

21 декабря 2024

06:40 В ломбардах обновились тарифы — цены на золото в декабре

Text

11:40 Нардеп назвал, где хотят хранить данные реестра военных

Text

10:24 Эксперт ответил, сколько будут продолжаться отключения света

Text

08:20 Снижение мобилизационного возраста — есть ли законопроект в Раде

Text

08:00 Российская атака и авиакатастрофа в Казахстане — эфир Ранок.LIVE

Text

03:55 Провал с мобилизацией, а офицеры не воюют — нардеп Скороход

25 декабря 2024
Text

23:48 Будут искать фиктивные инвалидности — нардеп назвал количество

Text

18:33 Уменьшилось ли количество бизнесов "в тени" — ответил нардеп

Text

17:50 Встреча Зеленского с Си и прекращение боев — эфир Вечір.LIVE

Text

13:39 Нардеп высказалась о деле экс-руководителя киевского метро

Text

13:00 Зеленский отреагировал на утреннюю атаку Украины — эфир День.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:20 Снимите головной убор — какой штраф за езду водителя в шапке

14 декабря 2024

04:30 Сколько продлится мобилизация в 2025 году — уже есть информация

23 декабря 2024

14:12 Можно ли рубить самосев на собственном земельном участке

22 декабря 2024

01:45Это победа! Александр Усик — Тайсон Фьюри 2. Как это было

25 декабря 2024

09:18 Кнопочные телефоны возвращаются — почему стоит перейти на них

21 декабря 2024

01:20 Где водителям можно не пользоваться ремнями безопасности

22 декабря 2024

22:42 Раненый на фронте актер студии Квартал 95 обматерил Усика

13 декабря 2024

12:07 Тысяча от Зеленского — можно ли потратить в супермаркете

18 декабря 2024

23:03 Статус "Снято" в "Резерв+" — что он означает

20 декабря 2024

10:12 На карточку неожиданно пришли деньги — что нельзя делать