Пенсии во Львове в 2025 году — изменения и что будет с доплатами

Пенсионеры. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

С июля следующего года планируется старт пенсионной реформы. Ключевым элементом является внедрение накопительной системы с обязательными взносами граждан на их личные счета.

О пенсиях с 2025 года рассказывает "24 канал".

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Пенсионная реформа

Известно, что реформа обусловлена такими факторами:

уменьшением численности населения;

старением нации;

снижением рождаемости;

сокращением количества трудоспособных граждан.

По новой системе пенсия будет покрывать 40% от заработной платы львовян при наличии полного страхового стажа. Средства из накопительной системы будут выплачиваться после выхода на пенсию, а эффективность реформы станет понятной через 20-30 лет.

Размер пенсий

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что размер пенсий будет зависеть от накопленных баллов за каждый год работы.

За среднюю зарплату пенсионер во Львове получит десять баллов, а за более высокие доходы — больше. Эти баллы ежегодно будут конвертироваться в пенсионные выплаты, в зависимости от средней зарплаты в стране.

Что будет с доплатами

Кабинет Министров Украины готовит реформу, что может привести к отмене доплат для некоторых пенсионеров, а другие могут остаться без выплат вообще.

В частности, планируется сокращение размеров:

Спецпенсий, которые получают бывшие и действующие сотрудники правоохранительных органов и судебной системы. Известно, что они значительно превышают средние выплаты и могут достигать 100 тысяч гривен и более в месяц. С 2025 года их размер не должен превышать десять прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность.

"Чернобыльских" доплат. Дело в том, что некоторые пенсионеры приписываются в Чернобыльской зоне, не проживая там. Тогда они могут получать доплату в размере 2 361 грн. Со следующего года они будут тем, кто действительно там проживал.

Выплат для пенсионеров, которые являются ВПЛ. Это обусловлено необходимостью подтверждения факта, что человек жив и получает пенсию самостоятельно.

Напомним, украинцы трудоспособного возраста могут значительно повысить свою будущую пенсию, выбирая работодателя, который официально трудоустраивает и платит единые социальные взносы в Пенсионный фонд Украины.

Также в январе 2025 года пенсии вырастут для граждан, которые достигнут возраста 70, 75 или 80 лет в течение месяца.