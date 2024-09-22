Що для львів'ян означає перемога та мир — опитування 2024

Перемога чи мир — чого хочуть у Львові
Сьогодні, в умовах повномасштабної війни в Україні, Міжнародний день миру для українців є болючим нагадуванням про те, наскільки цінним є мир і як важко його досягти. У той час, коли багато країн світу відзначають цей день як символ мирного співіснування, в Україні боротьба за свободу і суверенітет триває щодня.
Новини.LIVE запитали у респондентів на вулицях міста, що для них означає перемога та мир.
Що таке перемога та мир
Більшість опитаних кажуть, що мир можливий лише через перемогу, тобто через відстоювання своєї незалежності та територіальної цілісності. Вони не бачать сенсу у компромісах, які могли б призвести до тимчасового припинення бойових дій, але залишили б Україну під загрозою майбутніх агресій.
"Для мене перемога — це свобода, культура, щастя та незалежність. Мир — це доброта між людьми, щасливі діти та свобода вибору", — каже жінка.
"Перемога та мир — це спокій, щоб не переживати за своїх рідних, щоб припинились обстріли. Спокій в державі — це ми можемо спокійно працювати і відбудовувати нашу країну", — додає львів'янка.
"Перемога — це досягнення мети, а мир — спокійне небо над головою", — наголошує дівчина.
"Перемога — це єдність нашого народу і демонстрація сили народу. А мир — це вільна країна та можливості для нашої країни", — додає жінка.
Нагадаємо, ми раніше писали, коли план перемоги України презентують союзникам.
Ми також писали, чи хоче кандидат у президенти США перемоги України у війні з Росією.
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