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Перемога чи мир — чого хочуть у Львові

22 вересня 2024 06:52
Марта Байдака - Журналіст
Марта Байдака
Журналіст
Що для львів'ян означає перемога та мир — опитування 2024
Площа Ринок у Львові сьогодні. Фото: Новини.LIVE
Марта Байдака - Журналіст
Марта Байдака
Журналіст

Сьогодні, в умовах повномасштабної війни в Україні, Міжнародний день миру для українців є болючим нагадуванням про те, наскільки цінним є мир і як важко його досягти. У той час, коли багато країн світу відзначають цей день як символ мирного співіснування, в Україні боротьба за свободу і суверенітет триває щодня.

Новини.LIVE запитали у респондентів на вулицях міста, що для них означає перемога та мир.

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Що таке перемога та мир 

Більшість опитаних кажуть, що мир можливий лише через перемогу, тобто через відстоювання своєї незалежності та територіальної цілісності. Вони не бачать сенсу у компромісах, які могли б призвести до тимчасового припинення бойових дій, але залишили б Україну під загрозою майбутніх агресій.

"Для мене перемога  — це свобода, культура, щастя та незалежність. Мир — це доброта між людьми, щасливі діти та свобода вибору", — каже жінка.

"Перемога та мир  — це спокій, щоб не переживати за своїх рідних, щоб припинились обстріли. Спокій в державі  — це ми можемо спокійно працювати і відбудовувати нашу країну", — додає львів'янка.

"Перемога  — це досягнення мети, а мир  — спокійне небо над головою", — наголошує дівчина.

"Перемога  це єдність нашого народу і демонстрація сили народу. А мир — це вільна країна та можливості для нашої країни", — додає жінка.

Нагадаємо, ми раніше писали, коли план перемоги України презентують союзникам.

Ми також писали, чи хоче кандидат у президенти США перемоги України у війні з Росією.

переговори українці Львів перемир'я війна в Україні Росія

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