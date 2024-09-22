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Победа или мир — чего хотят во Львове

22 сентября 2024 06:52
Марта Байдака - Журналист
Марта Байдака
Журналист
Что для львовян означает победа и мир — опрос 2024
Площадь Рынок во Львове сегодня. Фото: Новости.
Марта Байдака - Журналист
Марта Байдака
Журналист

Сегодня, в условиях полномасштабной войны в Украине, Международный день мира для украинцев является болезненным напоминанием о том, насколько ценен мир и как трудно его достичь. В то время как многие страны мира отмечают этот день как символ мирного сосуществования, в Украине борьба за свободу и суверенитет продолжается ежедневно. 

Новини.LIVE спросили у респондентов на улицах города, что для них означает победа и мир.

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Что такое победа и мир

Большинство опрошенных говорят, что мир возможен только через победу, то есть через отстаивание своей независимости и территориальной целостности. Они не видят смысла в компромиссах, которые могли бы привести к временному прекращению боевых действий, но оставили бы Украину под угрозой будущих агрессий.

"Для меня победа  — это свобода, культура, счастье и независимость. Мир — это доброта между людьми, счастливые дети и свобода выбора", — говорит женщина.

"Победа и мир — это спокойствие, чтобы не переживать за своих родных, чтобы прекратились обстрелы. Покой в государстве это мы можем спокойно работать и восстанавливать нашу страну", — добавляет львовянка.

"Победа  — это достижение цели, а мир — спокойное небо над головой", — отмечает девушка.

"Победа — это единство нашего народа и демонстрация силы народа. А мир — это свободная страна и возможности для нашей страны", — добавляет женщина.

Напомним, мы раньше писали, когда план победы Украины будет представлен союзникам.

Мы также писали, хочет кандидат в президенты США победы Украины в войне с Россией.

переговоры украинцы Львов перемирие война в Украине Россия

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