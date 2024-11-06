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Перемога Трампа на виборах в США — що це значить для львів'ян

6 листопада 2024 16:56
Марта Байдака - Журналіст
Марта Байдака
Журналіст
Перемога Трампа — чого очікувати для України
Зеленський і Трамп на зустрічі. Фото: REUTERS
Марта Байдака - Журналіст
Марта Байдака
Журналіст

Вчора, 5 листопада, в США відбулись президентські вибори. За попередніми підрахунками, Дональд Трамп обійшов свою опонентку Камалу Гарріс. Він уже отримав 277 голосів виборників із 270 необхідних. Про це свідчить паралельний підрахунок Associated Press. Відтак, 78-річний Трамп здобув перемогу у всіх сімох ключових штатах. Це означає, що він буде лідером країни вдруге і востаннє. 

Новини.LIVE запитали у людей на вулицях міста, як  вплине на Україну перемога Трампа на виборах у США. 

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Більшість опитаних у коментарях для Новини.LIVE вважають, що перемога Трампа суттєво не змінить ситуацію в Україні. Хтось сподівається, що він може надати допомогу зброєю, інші висловлюють надію, що це може наблизити завершення війни. Щодо можливості перемовин з Росією опитані припускають, що такі перемовини можуть відбутися, але без України.

"Сподіваємось, що війна в Україні швидше закінчиться з найменшими втратами українських територій. А Росія, як на мене, поки не погодиться на переговори. Ми ж будемо очікувати як світова спільнота відреагує на перемогу Трампа, щоб не зменшились постачання зброї", — каже жінка.

"Я думаю, що перемога Трампа якось вплине на Україну, але от як саме час покаже. А чи будуть переговори з Росією мені складно відповісти", — зазначає дівчина. 

"Я думаю, що перемога Трампа ніяк не вплине на Україну. Все одно хто президент, в першу чергу вони будуть думати за США. А Трамп якщо захоче, то дасть зброю для України, а не захоче, то не дасть. Нам залишається лише чекати", — наголошує чоловік.

"Як його перемога вплине на Україну? Важко сказати, бо Трампа важко зрозуміти. Хочеться, щоб була для нас допомога. А переговори з Росією, мабуть, будуть, але десь у вищих колах", — ділиться думками львів'янка.

До слова, Президент України Володимир Зеленський вже привітав Трампа з перемогою. За його словами, Україна очікує на епоху сильних рішень Америки на чолі з Трампом.

Нагадаємо, ми раніше писали, коли будуть перші рішення Трампа по Україні.

Ми також писали, як українці реагують мемами на перемогу Дональда Трампа на виборах.

Україна Дональд Трамп вибори у США 2024 українці Львів

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