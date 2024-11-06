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Победа Трампа на выборах в США — что это значит для львовян

6 ноября 2024 16:56
Марта Байдака - Журналист
Марта Байдака
Журналист
Победа Трампа — чего ожидать для Украины
Зеленский и Трамп на встрече. Фото: REUTERS
Марта Байдака - Журналист
Марта Байдака
Журналист

Вчера, 5 ноября, в США прошли президентские выборы. По предварительным подсчетам, Дональд Трамп обошел свою оппонентку Камалу Харрис. Он уже получил 277 голосов избирателей из 270 необходимых. Об этом свидетельствует параллельный подсчет Associated Press. Следовательно, 78-летний Трамп одержал победу во всех семи ключевых штатах. Это означает, что он будет лидером страны во второй и последний раз.

Новини.LIVE спросили у людей на улицах города, как повлияет на Украину победа Трампа на выборах в США.

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Победа Трампа на выборах в США

Большинство опрошенных в комментариях для Новини.LIVE считают, что победа Трампа существенно не изменит ситуацию в Украине. Кто-то надеется, что он может оказать помощь оружием, другие надеются, что это может приблизить завершение войны. По поводу возможности переговоров с Россией опрошенные предполагают, что такие переговоры могут состояться, но без Украины. 

"Надеемся, что война в Украине скорее закончится с наименьшими потерями украинских территорий. А Россия, по-моему, пока не согласится на переговоры. Мы же будем ожидать как мировое сообщество отреагирует на победу Трампа, чтобы не уменьшились поставки оружия", — говорит женщина.

"Я думаю, что победа Трампа как-то повлияет на Украину, но вот как, время покажет. А будут ли переговоры с Россией мне сложно ответить", — отмечает девушка.

"Я думаю, что победа Трампа никак не повлияет на Украину. Все равно кто президент, в первую очередь они будут думать о США. А Трамп если захочет, то даст оружие для Украины, а не захочет, не даст. Нам остается только ждать", — подчеркивает мужчина.

"Как его победа повлияет на Украину? Трудно сказать, потому что Трампа трудно понять. Хочется, чтобы была для нас помощь. А переговоры с Россией, пожалуй, будут, но где-то в высших кругах", — делится мыслями львовянка.

К слову, президент Украины Владимир Зеленский уже поздравил Трампа с победой. По его словам, Украина ожидает эпоху сильных решений Америки во главе с Трампом.

Напомним, мы раньше писали, когда будут первые решения Трампа по Украине.

Мы также писали, как украинцы реагируют мемами на победу Дональда Трампа на выборах.

Украина Дональд Трамп выборы в США 2024 украинцы Львов

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