Старості села на Львівщині оголосили підозру за переправлення ухилянта за кордон

Слідчі дії. Фото: поліція Львівської області

У Львівській області поліція оголосила підозру сільському старості у справі про незаконне переправлення військовозобов'язаного за межі України. Йому може загрожувати до дев'яти років ув'язнення.

Про це повідомила пресслужба поліції Львівської області у середу, 28 серпня.

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Деталі справи

За 16 600 доларів США посадовець обіцяв оновити військові документи та організувати виїзд чоловіка через державний кордон поза офіційними пропускними пунктами. Правоохоронці з’ясували, що за 2 600 доларів він пообіцяв оновити військово-облікові дані, а за решту суми — 14 000 доларів — переправити призовника за кордон поза офіційними пунктами пропуску. Затримання відбулося після того, як він отримав частину обумовленої суми — 7 000 доларів. Раніше він уже отримав гроші за оновлення військових документів.

Обвинувачення висунуте за статтями про незаконне переправлення осіб через державний кордон та зловживання службовим становищем. В разі доведення вини, старості може бути призначене покарання у вигляді дев'яти років позбавлення волі з можливістю додаткового позбавлення права обіймати певні посади та конфіскації майна.

Вилучені кошти. Фото: поліція Львівської області