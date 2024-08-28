Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Львів arrow Переправляв ухилянтів за кордон — поліція викрила старосту села на Львівщині arrow

Переправляв ухилянтів за кордон — поліція викрила старосту села на Львівщині

28 серпня 2024 19:04
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
Старості села на Львівщині оголосили підозру за переправлення ухилянта за кордон
Слідчі дії. Фото: поліція Львівської області
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

У Львівській області поліція оголосила підозру сільському старості у справі про незаконне переправлення військовозобов'язаного за межі України. Йому може загрожувати до дев'яти років ув'язнення.

Про це повідомила пресслужба поліції Львівської області у середу, 28 серпня.

Читайте також:

Деталі справи

За 16 600 доларів США посадовець обіцяв оновити військові документи та організувати виїзд чоловіка через державний кордон поза офіційними пропускними пунктами. Правоохоронці з’ясували, що за 2 600 доларів він пообіцяв оновити військово-облікові дані, а за решту суми — 14 000 доларів — переправити призовника за кордон поза офіційними пунктами пропуску. Затримання відбулося після того, як він отримав частину обумовленої суми — 7 000 доларів. Раніше він уже отримав гроші за оновлення військових документів.

Обвинувачення висунуте за статтями про незаконне переправлення осіб через державний кордон та зловживання службовим становищем. В разі доведення вини, старості може бути призначене покарання у вигляді дев'яти років позбавлення волі з можливістю додаткового позбавлення права обіймати певні посади та конфіскації майна.

Вилучені кошти. Фото: поліція Львівської області
Вилучені кошти. Фото: поліція Львівської області
Вилучені кошти. Фото: поліція Львівської області
Вилучені кошти. Фото: поліція Львівської області

Також важливі новини дня по темі:

СБУ кордон Львів поліція Україна Львівська область закордон затримання

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

19:04 Переправляв ухилянтів за кордон — поліція викрила старосту села на Львівщині

18:59 В Укргідроенерго попередили про складну зиму — що відбувається на ГЕС після російських атак

18:42 Заряджайте повербанки — як завтра вимикатимуть світло в Україні

18:30 Європейський клуб повідомив про смерть гандболістки збірної України

18:23 Щорічний облік птахів у нацпарку на Одещині — які результати

Скандальний випадок з конем — реакція влади та містян - 80x80

Скандальний випадок з конем — реакція влади та містян

18:20 Британія схвалює Storm Shadow для України, але уникає закликів через занепокоєння США, — ЗМІ

18:18 Таксист, клірик та вчителька — СБУ виявила трьох проросійських агітаторів з Києва

18:13 Рада планує підвищити військовий збір до 5% — що зміниться

Text

17:54 Дозвіл для ТЦК стріляти у випадку загрози життю — адвокат прокоментував

17:51 Суджа була швидшою за Одесу — доля барельєфа Леніна на меморіалі 10-го квітня

19:04 Переправляв ухилянтів за кордон — поліція викрила старосту села на Львівщині

18:59 В Укргідроенерго попередили про складну зиму — що відбувається на ГЕС після російських атак

18:42 Заряджайте повербанки — як завтра вимикатимуть світло в Україні

18:30 Європейський клуб повідомив про смерть гандболістки збірної України

18:23 Щорічний облік птахів у нацпарку на Одещині — які результати

Скандальний випадок з конем — реакція влади та містян - 80x80

Скандальний випадок з конем — реакція влади та містян

18:20 Британія схвалює Storm Shadow для України, але уникає закликів через занепокоєння США, — ЗМІ

18:18 Таксист, клірик та вчителька — СБУ виявила трьох проросійських агітаторів з Києва

18:13 Рада планує підвищити військовий збір до 5% — що зміниться

17:51 Суджа була швидшою за Одесу — доля барельєфа Леніна на меморіалі 10-го квітня

17:36 Росіяни скинули авіабомбу на Харківщину — є постраждалі

06:40 Ціни за 1 кг кольорових металів наприкінці серпня — скільки коштує латунь в Україні

Новина з фото

06:08 На третину дорожче, ніж у ЄС — як українські мережі електроніки наживаються на відключеннях світла

27 серпня 2024

18:27 Заборона Telegram в Україні — яку альтернативу мають одесити

Ексклюзив

10:07 Понівечений південь — як відпочивають туристи у курортних селищах Одещини

06:44 Старих цін не буде — скільки коштують квартири у Києві та як здорожчала нерухомість

06:40 Ціни на кольорові метали наприкінці серпня — скільки в Україні коштує 1 кг алюмінію

26 серпня 2024

06:54 Навчальний рік, підвищення податків та тарифів — що зміниться для українців з 1 вересня

24 серпня 2024
Ексклюзив

12:22 Боротьба у нас в крові — Світуля з "Привоза" про людей, бізнес та незалежність

07:24 Олімпійські рекордсмени — згадуємо спортсменів, які виборювали нагороди для України на Іграх

Ексклюзив

06:23 33 роки Незалежності у цифрах – як змінилася країна та українці

Text

17:54 Дозвіл для ТЦК стріляти у випадку загрози життю — адвокат прокоментував

Text

17:50 Скільки об’єктів у РФ можна уразити ракетами ATACMS, якби США зняли обмеження — ефір Вечір.LIVE

Text

16:25 Реформа Укрзалізниці для євроінтеграції — нардеп назвав основну ідею

Text

15:42 Відсутність квитків в Укрзалізниці — нардеп пояснив причину дефіциту

Text

15:27 Будівництво дороги за 18 км від фронту — нардеп Крейденко пояснив, хто за це відповідає

Скандальний випадок з конем — реакція влади та містян - 80x80

Скандальний випадок з конем — реакція влади та містян

Text

14:51 Економічний аналітик Себастьянович пояснив, чому економічне бронювання буде неефективним

Text

13:04 Російський обстріл Кривого Рогу та його наслідки — ефір День.LIVE

Text

12:18 П'ять нових механізованих бригад ЗСУ підготують за стандартами НАТО, — військовий експерт

Text

10:24 Генерал-лейтенант назвав головну відмінність дрона від ракети "Паляниця"

Text

09:31 Романенко прокоментував створення першої української балістичної ракети

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:32 Співробітник ТЦК виписав фальшиву повістку за 500 доларів — як його покарав суд

25 серпня 2024

12:13 Виплати та винагороди військовим з 1 вересня — скільки будуть платити

21 серпня 2024

09:18 Мудрик готується стати гравцем одного з найбагатших клубів світу

16 серпня 2024

05:22Армія РФ накопичила під Курськом купу гелікоптерів — скільки нарахували експерти OSINT

20 серпня 2024

08:44 Бражко піде з Динамо одразу після матчів із Зальцбургом — що відомо

17 серпня 2024

08:26 Лунін замінить героя Євро-2024 в іспанському клубі

19 серпня 2024

09:09 Судаков продовжить кар'єру в Англії — Шахтар змушений продати гравця

25 серпня 2024

06:10 Індексація пенсій — що відомо про перерахунок виплат у 2024 році

19 серпня 2024

06:45 Бендерики з м'ясом, які готуються дуже легко — зберігайте рецепт до сніданку

21 серпня 2024

20:38 Який розмір штрафу загрожує за відсутність військового квитка — деталі