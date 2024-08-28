Старосте села на Львовщине объявили подозрение за переправку уклониста за границу

Следственные действия. Фото: полиция Львовской области

Во Львовской области полиция объявила подозрение сельскому старосте по делу о незаконной переправке военнообязанного за пределы Украины. Ему может грозить до девяти лет заключения.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Львовской области в среду, 28 августа.

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Детали дела

За 16 600 долларов США чиновник обещал обновить военные документы и организовать выезд мужчины через государственную границу вне официальных пропускных пунктов. Правоохранители выяснили, что за 2 600 долларов он пообещал обновить военно-учетные данные, а за остальную сумму — 14 000 долларов — переправить призывника за границу вне официальных пунктов пропуска. Задержание произошло после того, как он получил часть оговоренной суммы — 7 000 долларов. Ранее он уже получил деньги за обновление военных документов.

Обвинение выдвинуто по статьям о незаконной переправке лиц через государственную границу и злоупотреблении служебным положением. В случае доказательства вины старосте может быть назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с возможностью дополнительного лишения права занимать определенные должности и конфискации имущества.

Изъятые средства. Фото: полиция Львовской области