Допомога в ухиленні від мобілізації — у Львові посадовиця уникнула покарання

Ексдиректорка Сихівського відділу соціального захисту Львівської міської ради Марія Максимів. Фото: Zaxid.net

Львівський апеляційний суд скасував вирок колишній очільниці Сихівського відділу соціального захисту Марії Максимів. Її звинувачували у причетності до незаконної схеми переправлення чоловіків за кордон. Суд першої інстанції вирішив позбавити жінку волі на сім років і конфіскувати її майно, але апеляційний суд скасував цей вирок і направив справу на повторне розглядання.

Про це повідомляє Zaxid.net у понеділок, 13 травня

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Скасування вироку за допомогу ухилянтам

Згідно з рішенням, правоохоронні органи звинувачували 48-річну Марію Максимів у причетності до незаконної схеми переправлення чоловіків за кордон. Вона очолювала Сихівський відділ соціального захисту управління соціального захисту Львівської міської ради. За даними правоохоронців, у червні 2022 року Максимів отримала хабар у розмірі 1 300 доларів від чоловіка призовного віку, а пізніше передала йому довідку до акта огляду, видану медико-соціальною експертною комісією (МСЕК), про встановлення йому третьої групи інвалідності. Це дало йому право на виїзд за кордон, хоча фігурант не пройшов медичний огляд.

Після затримання жінку звільнили з роботи. Сихівський районний суд Львова у вересні минулого року виніс вирок Марії Максимів за незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Їй призначили сім років тюрми з дворічною забороною працювати на певних посадах та конфіскацією всього майна.

У суді першої інстанції Марія Максимів заперечила свою провину. Вона стверджувала, що не просила та не отримувала хабарів від чоловіка, а також не мала жодного стосунку до виготовлення та передачі довідки про його інвалідність. За її словами, чоловік звертався до неї за консультаціями щодо призначення пенсії, і вона лише пояснювала йому, які документи для цього необхідні. Максимів вважає, що відсутні докази її винуватості.

Апеляція на рішення суду

Після вироку Максимів подала апеляцію та заявила про провокацію злочину правоохоронними органами. За її словами, "зі змісту розмов вбачається, що вона лише консультувала чоловіка щодо процедури оформлення пенсії та не вимагала від нього кошти".

В апеляційному суді вона заявила про розбіжності між показами свідка та обставинами справи.

"У матеріалах кримінального провадження немає доказів надання обвинуваченою свідкові довідки до акта МСЕК, а тому, на думку апелянтки, відсутній факт завершення вчинення нею інкримінованого правопорушення. Вважає, що не доведено те, що злочин скоєно групою осіб. Вказує, що органом досудового розслідування не проведено жодної слідчої дії, не допитано жодного працівника МСЕК, який має доступ до бланків суворої звітності, для того, щоб встановити інших осіб, причетних до вчинення вищевказаного злочину", — наведено позицію Марію Максимів в ухвалі апеляційного суду.

Адвокат Марії Максимів також підкреслив, що інформацію до Єдиного державного реєстру декларацій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру було внесено 1 червня 2022 року, в той час як свідок розпочав спілкування з її клієнткою лише 5 червня. Крім того, адвокат каже, що протокол спостереження від 8 червня є неприпустимим доказом, зокрема щодо згоди з чоловіком щодо вартості послуг у сумі 1 300 доларів, адже "обвинувачена, спілкуючись зі свідком, паралельно розмовляла телефоном та домовлялася за операцію для родички, яка коштує 1 300 доларів США. Судом цей факт до уваги не взято".

Нагадаємо, київська поліція затримала керівника благодійного фонду, який за 12 тисяч доларів допомагав ухилянтам незаконно перетнути кордон. Він пропонував виїхати з країни як водій, який мав привезти волонтерську допомогу.

Також українець захотів уникнути військової служби та вийшов на угрупування, яке може з цим допомогти. Прикордонники Молдови та двоє цивільних взяли з ухилянта 10 000 доларів за "сервіс", але усіх фігурантів викрили — їм загрожує позбавлення волі.