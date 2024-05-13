Помощь в уклонении от мобилизации — во Львове чиновник избежала наказания

Экс-директор Сыховского отдела социальной защиты Львовского городского совета Мария Максимов. Фото: Zaxid.net

Львовский апелляционный суд отменил приговор бывшей главе Сыховского отдела социальной защиты Марии Максимов. Ее обвиняли в причастности к незаконной схеме переправки мужчин за границу. Суд первой инстанции решил лишить женщину свободы на семь лет и конфисковать ее имущество, но апелляционный суд отменил приговор и направил дело на повторное рассмотрение.

Об этом сообщает Zaxid.net в понедельник, 13 мая.

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Согласно решению, правоохранительные органы обвиняли 48-летнюю Марию Максимов в причастности к незаконной схеме переправки мужчин за границу. Она возглавляла Сыховский отдел социальной защиты управления социальной защиты Львовского городского совета. По данным правоохранителей, в июне 2022 года Максимов получила взятку в размере 1 300 долларов от мужчины призывного возраста, а позже передала ему справку к акту осмотра, выданную медико-социальной экспертной комиссией (МСЭК), об установлении ему третьей группы инвалидности. Это дало ему право на выезд за границу, хотя фигурант не прошел медицинский осмотр.

После задержания женщину уволили с работы. Сыховский районный суд Львова в сентябре прошлого года вынес приговор Марии Максимов за незаконную переправку лиц через государственную границу Украины. Ей назначили семь лет тюрьмы с двухлетним запретом работать на определенных должностях и конфискацией всего имущества.

В суде первой инстанции Мария Максимов отрицала свою вину. Она утверждала, что не просила и не получала взятки от мужчины, а также не имела никакого отношения к изготовлению и передаче справки о его инвалидности. По ее словам, мужчина обращался к ней за консультациями по назначению пенсии, и она объясняла ему, какие документы для этого необходимы. Максимов считает, что нет доказательств ее виновности.

Апелляция на решение суда

После приговора Максимов подала апелляцию и заявила о провокации преступления правоохранительными органами. По ее словам, "из содержания разговоров видно, что она только консультировала мужчину относительно процедуры оформления пенсии и не требовала от него деньги".

В апелляционном суде она заявила о разногласиях между показаниями свидетеля и обстоятельствами дела.

"В материалах уголовного производства нет доказательств предоставления обвиняемой свидетелю справки к акту МСЭК, а потому, по мнению апеллянта, отсутствует факт завершения совершения ею инкриминируемого правонарушения. Считает, что не доказано то, что преступление совершено группой лиц. Указывает, что органом досудебного расследования не проведено ни одного следственного действия, не допрошено ни одного работника МСЭК, который имеет доступ к бланкам строгой отчетности, для того, чтобы установить других лиц, причастных к совершению вышеуказанного преступления", — приведена позиция Марии Максимов в постановлении апелляционного суда.

Адвокат Марии Максимов также подчеркнул, что информация в Единый государственный реестр деклараций об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера была внесена 1 июня 2022 года, в то время как свидетель начал общение с ее клиенткой только 5 июня. Кроме того, адвокат говорит, что протокол наблюдения от 8 июня является недопустимым доказательством, в частности относительно согласия с мужчиной о стоимости услуг в сумме 1 300 долларов, ведь "обвиняемая, общаясь со свидетелем, параллельно разговаривала по телефону и договаривалась за операцию для родственницы, которая стоит 1 300 долларов США. Судом этот факт во внимание не принят".

Напомним, киевская полиция задержала руководителя благотворительного фонда, который за 12 тысяч долларов помогал уклонистам незаконно пересечь границу. Он предлагал уехать из страны как водитель, который должен был привезти волонтерскую помощь.

Также украинец захотел избежать военной службы и вышел на группировку, которая может с этим помочь. Пограничники Молдовы и двое гражданских взяли с уклониста 10 000 долларов за "сервис", но всех фигурантов разоблачили — им грозит лишение свободы.