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Перевершив Василя Вірастюка — ветеран війни зі Львова встановив унікальний рекорд

27 серпня 2024 11:34
Анжеліка Талабан - Випусковий редактор
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор
На Львівщині ветеран війни побив рекорд Василя Вірастюка
Львівський стронгмен Олег Пилипяк. Фото: Еспресо
Анжеліка Талабан - Випусковий редактор
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор

На Львівщині у Сокільниках відбулися всеукраїнські адаптичні змагання серед ветеранів війни Bestrong Games до 33-річчя Незалежності України. Під час них один із учасників встановив новий рекорд України у лог-ліфті, чим перевершив відомого українського стронгмена Василя Вірастюка. 

Про це 26 серпня повідомив Еспресо з посиланням на організаторів змагань.

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Новий рекордсмен Олег Пилипяк

Львівський стронгмен Олег Пилипяк встановив новий національний рекорд з лог-ліфту (підйом колоди. — Ред). Спортсмен зміг підняти колоду вагою 205 кілограм. Раніше рекорд України належав силачу Василю Вірастюку, який подужав підняти 200-кілограмову колоду. 

Олег Пилипяк
Олег Пилипяк. Фото: надане організаторами змагань

На адаптивні всеукраїнські змагання з'їхалися ветерани війни Bestrong Games практично з усієї України: з Києва, Львова, Харкова, Одеси, Дніпра, Донецька, Ковеля. Організатори запрошували тих учасників, які зазнали травм внаслідок бойових дій. 

Змагання Львівська область
Військовий з протезами змагається на жимі лежачи. Фото: надане організаторами змагань

Загалом змагалися 115 ветеранів у 17 видах спорту:

  • адаптивний бокс;
  • пауерліфтинг;
  • жим штанги лежачи;
  • жим двох гирь сидячи;
  • ривок гирі однією рукою (24 кг);
  • стрільба з лука;
  • настільний теніс;
  • веслування на тренажері;
  • підйом штанги на біцепс двома та однією рукою;
  • армреслінг (стоячи та сидячи);
  • армліфтинг та ін.

Атлетів, які показали найкращі результати, отримали цінні подарунки та можливість доєднатися в паралімпійський спорт.

Змагання
Змагання на жимі лежачи. Фото: надане організаторами змагань

Окрім того, там відбулися і всеукраїнські змагання для дітей військових "Котигорошко". Участь у них взяли 40 юних атлетів. 

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