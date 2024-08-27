На Львівщині ветеран війни побив рекорд Василя Вірастюка

Львівський стронгмен Олег Пилипяк. Фото: Еспресо

На Львівщині у Сокільниках відбулися всеукраїнські адаптичні змагання серед ветеранів війни Bestrong Games до 33-річчя Незалежності України. Під час них один із учасників встановив новий рекорд України у лог-ліфті, чим перевершив відомого українського стронгмена Василя Вірастюка.

Про це 26 серпня повідомив Еспресо з посиланням на організаторів змагань.

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Новий рекордсмен Олег Пилипяк

Львівський стронгмен Олег Пилипяк встановив новий національний рекорд з лог-ліфту (підйом колоди. — Ред). Спортсмен зміг підняти колоду вагою 205 кілограм. Раніше рекорд України належав силачу Василю Вірастюку, який подужав підняти 200-кілограмову колоду.

Олег Пилипяк. Фото: надане організаторами змагань

На адаптивні всеукраїнські змагання з'їхалися ветерани війни Bestrong Games практично з усієї України: з Києва, Львова, Харкова, Одеси, Дніпра, Донецька, Ковеля. Організатори запрошували тих учасників, які зазнали травм внаслідок бойових дій.

Військовий з протезами змагається на жимі лежачи. Фото: надане організаторами змагань

Загалом змагалися 115 ветеранів у 17 видах спорту:

адаптивний бокс;

пауерліфтинг;

жим штанги лежачи;

жим двох гирь сидячи;

ривок гирі однією рукою (24 кг);

стрільба з лука;

настільний теніс;

веслування на тренажері;

підйом штанги на біцепс двома та однією рукою;

армреслінг (стоячи та сидячи);

армліфтинг та ін.

Атлетів, які показали найкращі результати, отримали цінні подарунки та можливість доєднатися в паралімпійський спорт.

Змагання на жимі лежачи. Фото: надане організаторами змагань

Окрім того, там відбулися і всеукраїнські змагання для дітей військових "Котигорошко". Участь у них взяли 40 юних атлетів.