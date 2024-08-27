На Львівщині ветеран війни побив рекорд Василя Вірастюка

Перевершив Василя Вірастюка — ветеран війни зі Львова встановив унікальний рекорд
На Львівщині у Сокільниках відбулися всеукраїнські адаптичні змагання серед ветеранів війни Bestrong Games до 33-річчя Незалежності України. Під час них один із учасників встановив новий рекорд України у лог-ліфті, чим перевершив відомого українського стронгмена Василя Вірастюка.
Про це 26 серпня повідомив Еспресо з посиланням на організаторів змагань.
Новий рекордсмен Олег Пилипяк
Львівський стронгмен Олег Пилипяк встановив новий національний рекорд з лог-ліфту (підйом колоди. — Ред). Спортсмен зміг підняти колоду вагою 205 кілограм. Раніше рекорд України належав силачу Василю Вірастюку, який подужав підняти 200-кілограмову колоду.
На адаптивні всеукраїнські змагання з'їхалися ветерани війни Bestrong Games практично з усієї України: з Києва, Львова, Харкова, Одеси, Дніпра, Донецька, Ковеля. Організатори запрошували тих учасників, які зазнали травм внаслідок бойових дій.
Загалом змагалися 115 ветеранів у 17 видах спорту:
- адаптивний бокс;
- пауерліфтинг;
- жим штанги лежачи;
- жим двох гирь сидячи;
- ривок гирі однією рукою (24 кг);
- стрільба з лука;
- настільний теніс;
- веслування на тренажері;
- підйом штанги на біцепс двома та однією рукою;
- армреслінг (стоячи та сидячи);
- армліфтинг та ін.
Атлетів, які показали найкращі результати, отримали цінні подарунки та можливість доєднатися в паралімпійський спорт.
Окрім того, там відбулися і всеукраїнські змагання для дітей військових "Котигорошко". Участь у них взяли 40 юних атлетів.
Читайте Новини.LIVE!