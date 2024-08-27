На Львовщине ветеран войны побил рекорд Василия Вирастюка

Львовский стронгмен Олег Пилипяк. Фото: Еспресо

Во Львовской области в Сокольниках состоялись всеукраинские адаптические соревнования среди ветеранов войны Bestrong Games к 33-летию Независимости Украины. В ходе них один из участников установил новый рекорд Украины в лог-лифте, чем превзошел известного украинского стронгмена Василия Вирастюка.

Об этом 26 августа сообщил Эспрессо со ссылкой на организаторов соревнований.

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Новый рекордсмен Олег Пилипяк

Львовский стронгмен Олег Пилипяк установил новый национальный рекорд по лог-лифту (подъем бревна. — Ред). Спортсмен смог поднять бревно весом 205 кг. Ранее рекорд Украины принадлежал силачу Василию Вирастюку, который осилил поднять 200-килограммовое бревно.

Олег Пилипяк. Фото: предоставлено организаторами соревнований

На адаптивные всеукраинские соревнования съехались ветераны войны Bestrong Games практически со всей Украины: из Киева, Львова, Харькова, Одессы, Днепра, Донецка, Ковеля. Организаторы приглашали тех участников, которые получили травмы в результате боевых действий.

Военный с протезами соперничает на жиме лежа. Фото: предоставлено организаторами соревнований

Всего соревновались 115 ветеранов в 17 видах спорта:

адаптивный бокс;

пауэрлифтинг;

жим штанги лежа;

жим двух гирь сидя;

рывок гири одной рукой (24 кг);

стрельба из лука;

настольный теннис;

гребли на тренажере;

подъем штанги на бицепс двумя и одной рукой;

армреслинг (стоя и сидя);

армлифтинг и др.

Атлеты, показавшие лучшие результаты, получили ценные подарки и возможность присоединиться к паралимпийскому спорту.

Соревнования на жиме лежа. Фото: предоставлено организаторами соревнований

Кроме того, там прошли и всеукраинские соревнования для детей военных "Котигорошко". Участие в них приняли 40 юных атлетов.