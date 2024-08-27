На Львовщине ветеран войны побил рекорд Василия Вирастюка

Превзошел Василия Вирастюка — ветеран войны из Львова установил уникальный рекорд
Во Львовской области в Сокольниках состоялись всеукраинские адаптические соревнования среди ветеранов войны Bestrong Games к 33-летию Независимости Украины. В ходе них один из участников установил новый рекорд Украины в лог-лифте, чем превзошел известного украинского стронгмена Василия Вирастюка.
Об этом 26 августа сообщил Эспрессо со ссылкой на организаторов соревнований.
Новый рекордсмен Олег Пилипяк
Львовский стронгмен Олег Пилипяк установил новый национальный рекорд по лог-лифту (подъем бревна. — Ред). Спортсмен смог поднять бревно весом 205 кг. Ранее рекорд Украины принадлежал силачу Василию Вирастюку, который осилил поднять 200-килограммовое бревно.
На адаптивные всеукраинские соревнования съехались ветераны войны Bestrong Games практически со всей Украины: из Киева, Львова, Харькова, Одессы, Днепра, Донецка, Ковеля. Организаторы приглашали тех участников, которые получили травмы в результате боевых действий.
Всего соревновались 115 ветеранов в 17 видах спорта:
- адаптивный бокс;
- пауэрлифтинг;
- жим штанги лежа;
- жим двух гирь сидя;
- рывок гири одной рукой (24 кг);
- стрельба из лука;
- настольный теннис;
- гребли на тренажере;
- подъем штанги на бицепс двумя и одной рукой;
- армреслинг (стоя и сидя);
- армлифтинг и др.
Атлеты, показавшие лучшие результаты, получили ценные подарки и возможность присоединиться к паралимпийскому спорту.
Кроме того, там прошли и всеукраинские соревнования для детей военных "Котигорошко". Участие в них приняли 40 юных атлетов.
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