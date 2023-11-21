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Перевірка документів у чоловіків посеред вулиці — на Львівщині видали новий наказ

21 листопада 2023 12:51
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Перевірка документів у чоловіків посеред вулиці — на Львівщині видали новий наказ
Перевірка документів у військовозобов'язаного. Фото: google.com
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У Львівській області видали новий наказ, який дозволяє працівникам ТЦК та СП перевіряти документи військовозобов'язаних чоловіків просто на вулиці. Зокрема, це стосується чоловіків віком від 18 до 60 років.

Відповідний наказ опубліковано на сайті Львівської обласної військової адміністрації

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У тексті наказу йдеться, що відтепер військовозобов'язані чоловіки обов'язково мають мати при собі документи на території Львівської області. 

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Текст наказу. Фото: скриншот

"Зобовʼязати військовозобовʼязаних громадян України віком 18-60 років на території Львівської області на час дії воєнного стану мати при собі та надавати на вимогу для перевірки уповноваженим особам Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки документи, що посвідчують особу, та військово-облікові документи (посвідчення про приписку до призовної дільниці, військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобовʼязаного)", — йдеться у наказі. 

Нагадаємо, нещодавно ми писали, кому варто очікувати на повістку у грудні. 

Додамо, що в Україні з нового року хочуть запровадити повноцінний запуск е-реєстру призовників. Це дозволить зменшити кількість ухилянтів та перекрити "лазівки" для незаконного виїзду військовозобов'язаних чоловіків за кордон. 

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