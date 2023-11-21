Проверка документов у мужчин посреди улицы — во Львовской области издали новый приказ

Проверка документов у военнообязанного. Фото: google.com

Во Львовской области издали новый приказ, позволяющий работникам ТЦК и СП проверять документы военнообязанных мужчин прямо на улице. В частности, это касается мужчин от 18 до 60 лет.

Соответствующий приказ опубликован на сайте Львовской областной военной администрации.

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В тексте приказа говорится, что теперь военнообязанные мужчины обязательно должны иметь при себе документы на территории Львовской области.

Текст приказа. Фото: скриншот

"Обязать военнообязанных граждан Украины в возрасте 18-60 лет на территории Львовской области на время действия военного состояния иметь при себе и предоставлять по требованию для проверки уполномоченным лицам Территориальных центров комплектования и социальной поддержки документы, удостоверяющие личность, и военно-учетные документы (свидетельство о приписку к призывному участку, военный билет или временное удостоверение военнообязанного)", — говорится в приказе.

Напомним, недавно мы писали, кому стоит ожидать повестку в декабре.

Добавим, что в Украине с нового года хотят ввести полноценный запуск е-реестра призывников. Это позволит уменьшить количество уклонистов и перекрыть "лазейки" для незаконного выезда военнообязанных мужчин за границу.