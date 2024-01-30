Перша в Україні — на Львівщині повністю закінчили процес декомунізації
Львівщина стала першою областю в Україні, яка повністю завершила процес декомунізації. У Лопатинській громаді демонтували останній радянський пам’ятник.
Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.
На Львівщині завершили процес декомунізації
Козицький вказав, що в результаті активної роботи обласної групи процес декомунізації завершився демонтажем останнього радянського монумента в Лопатинській громаді.
Загалом, за даними очільника Львівської ОВА, за 2023 рік в регіоні було знесено 312 таких пам'ятників. Козицький зазначив, що Львівщина стала прикладом для інших областей у створенні робочих груп для проведення декомунізації.
"Жодної копійки з обласного бюджету на повалення цих "бовванів" не витрачали. Прибрати їх допомогли небайдужі місцеві жителі. Велика вдячність Антонові Петрівському та всім представникам ГО "Декомунізація Львівщини", — зауважив Козицький.
Нагадаємо, у Харківській області у рамках декомунізації перейменували природно-заповідний фонд місцевого значення. Голоси "за" віддали 74 депутати.
Додамо, у Києві в рамках кампанії по декомунізації було демонтовано пам'ятник екіпажу бронепотяга "Таращанець". Тепер він зберігатиметься в музеї.
Читайте Новини.LIVE!