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Перша в Україні — на Львівщині повністю закінчили процес декомунізації

30 січня 2024 16:25
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Перша в Україні — на Львівщині повністю закінчили процес декомунізації
Демонтаж останнього радянського пам'ятника на Львівщині. Фото: Telegram / Максим Козицький
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Львівщина стала першою областю в Україні, яка повністю завершила процес декомунізації. У Лопатинській громаді демонтували останній радянський пам’ятник.

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

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На Львівщині завершили процес декомунізації

Козицький вказав, що в результаті активної роботи обласної групи процес декомунізації завершився демонтажем останнього радянського монумента в Лопатинській громаді.

Загалом, за даними очільника Львівської ОВА, за 2023 рік в регіоні було знесено 312 таких пам'ятників. Козицький зазначив, що Львівщина стала прикладом для інших областей у створенні робочих груп для проведення декомунізації.

"Жодної копійки з обласного бюджету на повалення цих "бовванів" не витрачали. Прибрати їх допомогли небайдужі місцеві жителі. Велика вдячність Антонові Петрівському та всім представникам ГО "Декомунізація Львівщини", — зауважив Козицький. 

Скриншот допису Козицького
Скриншот допису Козицького

Нагадаємо, у Харківській області у рамках декомунізації перейменували природно-заповідний фонд місцевого значення. Голоси "за" віддали 74 депутати.

Додамо, у Києві в рамках кампанії по декомунізації було демонтовано пам'ятник екіпажу бронепотяга "Таращанець". Тепер він зберігатиметься в музеї.

Львів
Україна
Львівська область
декомунізація
пам'ятник
Максим Козицький

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