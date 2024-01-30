Первая в Украине — на Львовщине полностью закончили процесс декоммунизации

Демонтаж последнего советского памятника во Львовской области. Фото: Telegram / Максим Козицкий

Львовщина стала первой областью в Украине, полностью завершившей процесс декоммунизации. В Лопатинской громаде демонтировали последний советский памятник.

Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

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Козицкий указал, что в результате активной работы областной группы процесс декоммунизации завершился демонтажем последнего советского монумента в Лопатинской громаде.

В общей сложности, по данным главы Львовской ОВА, за 2023 год в регионе было снесено 312 таких памятников. Козицкий отметил, что Львовщина стала примером для других областей в создании рабочих групп по проведению декоммунизации.

"Никакой копейки из областного бюджета на снесение этих "идолов" не тратили. Убрать их помогли неравнодушные местные жители. Большая благодарность Антону Петровскому и всем представителям ОО "Декоммунизация Львовщины", — отметил Козицкий.

Скриншот поста Козицкого

Напомним, в Харьковской области в рамках декоммунизации переименовали природно-заповедный фонд местного значения. Голоса "за" отдали 74 депутата.

Добавим, в Киеве в рамках кампании по декоммунизации был демонтирован памятник экипажу бронепоезда "Таращанец". Теперь он будет храниться в музее.