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Перший герой Небесної сотні — у Львові відкрили виставку пам'яті Юрії Вербицькому

22 січня 2024 17:15
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Перший герой Небесної сотні — у Львові відкрили виставку пам'яті Юрії Вербицькому
Юрій Вербицький. Фото: з відкритих джерел
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У понеділок, 22 січня, у львівському Центрі Довженка відбулося відкриття виставки пам'яті, яка присвячена Юрію Вербицькому. Він був першим вбитим активістом на Майдані під час Революції Гідності. 

Кореспонденти Новини.LIVE побували на відкритті виставки. 

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Юрій Вербицький є корінним львів'янином, який буквально з перших днів приєднався до Революції на Майдані. 

"Він дуже масштабна особистість. Коли починаєш цікавитись людиною, то пізнаєш її багатогранність. Юрій був альпіністом. Він один із перших, хто почав займатись програмування у Львові. Його друг розповідає, що на парах із наукового комунізму Юрій читав книжки з програмування", — розповіла Олена Чебелюк, яка вже понад три роки займається дослідженням біографії Юрія. 

Як наголошують працівники Центру, важливо знати та пам'ятати про людей, які загинули під час Революції Гідності. 

"Вкрай важливо говорити про людей, які загинули на Майдані. Це були кращі з кращих. Нам усім треба знати про них, і розуміти хто серед нас жив", — наголосила Марта Іванишин, директорка центру Довженка.

Що ще варто знати про Юрія Вербицького

Як відомо, Юрій Вербицький 21 січня 2014 року зник разом з іншим учасником Майдану Ігорем Луценком, їх викрали з Олександрійської лікарні. До медичного закладу Юрія привіз Луценко через те, що той отримав травму ока під час подій на Майдані. 

Як згадує Ігор, спочатку невідомі вивезли їх у ліс, побили, а потім допитували. Втім, Вербицького особливо жорстоко, через те, що той назвався львів'янином. 

Від отриманих травм він помер на місці, його тіло знайшли наступного дня, 22 січня. 

Нагадаємо, у Києві 21 січня, вшанували пам'ять перших загиблих Героїв Небесної Сотні. Рідні пройшли маршем у центрі столиці.

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Алея Героїв Небесної Сотні
Небесна Сотня

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