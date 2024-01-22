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Первый герой Небесной сотни — во Львове открыли выставку памяти Юрию Вербицкому

22 января 2024 17:15
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Первый герой Небесной сотни — во Львове открыли выставку памяти Юрию Вербицкому
Юрий Вербицкий. Фото: из открытых источников
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В понедельник, 22 января, во львовском Центре Довженко состоялось открытие выставки памяти, посвященной Юрию Вербицкому. Он был первым убитым активистом на Майдане во время Революции Достоинства.

Корреспонденты Новини.LIVE побывали на открытии выставки.

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Во Львове открыли выставку Герою Небесной сотни Юрию Вербицкому

Юрий Вербицкий — коренный львовянин, который буквально с первых дней присоединился к Революции на Майдане.

"Он очень масштабная личность. Когда начинаешь интересоваться человеком, то узнаешь его многогранность. Юрий был альпинистом. Он один из первых, кто начал заниматься программированием во Львове. Его друг рассказывает, что на парах по научному коммунизму Юрий читал книги по программированию", — рассказала Елена Чебелюк, которая уже более трех лет занимается исследованием биографии Юрия.

Как отмечают работники Центра, важно знать и помнить о людях, погибших во время Революции Достоинства.

"Крайне важно говорить о людях, погибших на Майдане. Это были лучшие из лучших. Нам всем надо знать о них, и понимать кто среди нас жил", — подчеркнула Марта Иванишин, директор центра Довженко.

Что еще стоит знать о Юрии Вербицком

Как известно, Юрий Вербицкий 21 января 2014 исчез вместе с другим участником Майдана Игорем Луценко, их похитили из Александрийской больницы. В медицинское учреждение Юрия привез Луценко из-за того, что тот получил травму глаза во время событий на Майдане.

Как вспоминает Игорь, сначала неизвестные вывезли их в лес, избили, а потом допрашивали. Впрочем, Вербицкого особенно жестоко, потому что тот представился львовянином.

От полученных травм он скончался на месте, его тело обнаружили на следующий день, 22 января.

Напомним, в Киеве 21 января почтили память первых погибших Героев Небесной Сотни. Родные прошли маршем в центре столицы.

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Аллея Героев Небесной Сотни
Небесна Сотня

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