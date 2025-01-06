Прогноз погоди у Львові на завтра, 7 січня

Перший рівень небезпеки — у Львові попереджають про бурю завтра
У Львові та області у вівторок, 7 січня, прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Температура повітря становитиме близько +1...+6 °C.
Про це повідомляє Львівський РЦГМ у Telegram.
Погода на Львівщині 7 січня
В області буде хмарно з проясненнями, але без істотних опадів. Вночі на дорогах очікується ожеледиця.
Синоптики прогнозують південно-західний вітер, 9-14 м/с, а місцями пориви сягатимуть 15-20 м/с.
Температура повітря становитиме:
- вночі +1...+6 °С;
- вдень +7...+12 °С.
У Львові також день буде хмарним із проясненнями та без істотних опадів, а вночі — ожеледиця. Вітер буде південно-західного напрямку, 9-14 м/с. Вранці та вдень можливі пориви 15-20 м/с.
Температура повітря вночі коливатиметься близько +2...+4 °С, вдень — +8...+10 °С.
Метеорологічні явища на Львівщині 7 січня
Завтра мешканців Львова та області попереджають про пориви південно-західного вітру 15-20 м/с та ожеледицю.
Оголошено перший рівень небезпечності, жовтий.
Нагадаємо, у Великій Британії та Німеччині кілька великих аеропортів призупинили польоти через крижаний дощ.
Також стало відомо, що цьогорічна зима в Україні буде теплою, однак все ж можливі затоки арктичного холоду. Найбільші морози та снігопади будуть у січні.
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