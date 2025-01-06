Прогноз погоды во Львове на завтра, 7 января

Первый уровень опасности — во Львове предупреждают о буре завтра
В Львове и области во вторник, 7 января, прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Температура воздуха составит около +1...+6 °C.
Об этом сообщает Львовский РЦГМ в Telegram.
Погода на Львовщине 7 января
В области будет облачно с прояснениями, но без существенных осадков. Ночью на дорогах ожидается гололедица.
Синоптики прогнозируют юго-западный ветер, 9-14 м/с, а местами порывы достигнут 15-20 м/с. Температура воздуха составит:
- ночью +1...+6 °С;
- днем +7...+12 °С.
В Львове также день пройдет облачно с прояснениями и без существенных осадков, а ночью гололедица. Ветер будет юго-западного направления, 9-14 м/с. Утром и днем возможны порывы 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться около +2...+4 °С, днем — +8...+10 °С.
Метеорологические явления на Львовщине 7 января
Завтра жителей Львова и области предупреждают о порывах юго-западного ветра 15-20 м/с и гололедице.
Объявлен первый уровень опасности, желтый.
Напомним, в Великобритании и Германии несколько крупных аэропортов приостановили полеты из-за ледяного дождя.
Также стало известно, что нынешняя зима в Украине будет теплой, однако все же возможны заливы арктического холода. Большие морозы и снегопады будут в январе.
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