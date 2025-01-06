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Первый уровень опасности — во Львове предупреждают о буре завтра

6 января 2025 14:45
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз погоды во Львове на завтра, 7 января
Поваленное ветром дерево. Иллюстративное фото: ГСЧС
Светлана Силенко - Редактор

В Львове и области во вторник, 7 января, прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Температура воздуха составит около +1...+6 °C.

Об этом сообщает Львовский РЦГМ в Telegram.

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В области будет облачно с прояснениями, но без существенных осадков. Ночью на дорогах ожидается гололедица.

Синоптики прогнозируют юго-западный ветер, 9-14 м/с, а местами порывы достигнут 15-20 м/с. Температура воздуха составит:

  • ночью +1...+6 °С;
  • днем +7...+12 °С.

В Львове также день пройдет облачно с прояснениями и без существенных осадков, а ночью гололедица. Ветер будет юго-западного направления, 9-14 м/с. Утром и днем возможны порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться около +2...+4 °С, днем — +8...+10 °С.

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Скриншот поста РЦГМ

Метеорологические явления на Львовщине 7 января

Завтра жителей Львова и области предупреждают о порывах юго-западного ветра 15-20 м/с и гололедице.

Объявлен первый уровень опасности, желтый.

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Метеорологические явления. Фото: РГЦМ

Напомним, в Великобритании и Германии несколько крупных аэропортов приостановили полеты из-за ледяного дождя.

Также стало известно, что нынешняя зима в Украине будет теплой, однако все же возможны заливы арктического холода. Большие морозы и снегопады будут в январе.

погода Львов Львовская область зима синоптик прогноз погоды

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14:40 Россияне казнили военнопленных ВСУ на Донеччине, — DeepState

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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