Прогноз погоды во Львове на завтра, 7 января

Поваленное ветром дерево. Иллюстративное фото: ГСЧС

В Львове и области во вторник, 7 января, прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Температура воздуха составит около +1...+6 °C.

Об этом сообщает Львовский РЦГМ в Telegram.

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Погода на Львовщине 7 января

В области будет облачно с прояснениями, но без существенных осадков. Ночью на дорогах ожидается гололедица.

Синоптики прогнозируют юго-западный ветер, 9-14 м/с, а местами порывы достигнут 15-20 м/с. Температура воздуха составит:

ночью +1...+6 °С;

днем +7...+12 °С.

В Львове также день пройдет облачно с прояснениями и без существенных осадков, а ночью гололедица. Ветер будет юго-западного направления, 9-14 м/с. Утром и днем возможны порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться около +2...+4 °С, днем — +8...+10 °С.

Скриншот поста РЦГМ

Метеорологические явления на Львовщине 7 января

Завтра жителей Львова и области предупреждают о порывах юго-западного ветра 15-20 м/с и гололедице.

Объявлен первый уровень опасности, желтый.

Метеорологические явления. Фото: РГЦМ

Напомним, в Великобритании и Германии несколько крупных аэропортов приостановили полеты из-за ледяного дождя.

Также стало известно, что нынешняя зима в Украине будет теплой, однако все же возможны заливы арктического холода. Большие морозы и снегопады будут в январе.