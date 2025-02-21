Пожежа у Львові — через займання ледь не загинула жінка

Рятувальник біля автомобіля. Фото: ДСНС

У Львові на вулиці Володимира Великого сталася пожежа в багатоповерхівці. Вогонь ледь не забрав життя літньої жінки.

Про це повідомляє ГУ ДСНС України у Львівській області у п'ятницю, 21 лютого.

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Вогонь спалахнув на кухні в одній з квартир багатоповерхівки. Через пожежу в будинку було сильне задимлення. Рятувальникам довелось працювати у спеціальних апаратах захисту.

"У квартирі, де виникла пожежа знаходилась власниця, 1947 року народження, яку вогнеборці вивели на свіже повітря та передали медикам", — повідомили в ДСНС.

Повідомлення ДСНС. Фото: скриншот

Жінку з діагнозом отруєння продуктами горіння госпіталізували в лікарню. Крім того, з будинку евакуювали чотирьох мешканців.

Місце, де спалахнув вогонь в багатоповерхівці у Львові. Фото: ДСНС

Пожежу загасили, вогонь знищив речі домашнього вжитку. Причини та обставини пожежі наразі встановлюють фахівці.

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