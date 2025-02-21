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Во время пожара во Львове едва не погибла пожилая женщина

21 февраля 2025 15:55
Ольга Антоновская - редактор
Пожар во Львове — из-за возгорания едва не погибла женщина
Спасатель возле автомобиля. Фото: ГСЧС
Ольга Антоновская - редактор

Во Львове на улице Владимира Великого произошел пожар в многоэтажке. Огонь едва не унес жизнь пожилой женщины.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины во Львовской области в пятницу, 21 февраля.

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Огонь вспыхнул на кухне в одной из квартир многоэтажки. Из-за пожара в доме было сильное задымление. Спасателям пришлось работать в специальных аппаратах защиты.

"В квартире, где возник пожар, находилась владелица, 1947 года рождения, которую пожарные вывели на свежий воздух и передали медикам", — сообщили в ГСЧС.

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Сообщения ГСЧС. Фото: скриншот

Женщину с диагнозом отравление продуктами горения госпитализировали в больницу. Кроме того, из дома эвакуировали четырех жителей.

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Место, где вспыхнул огонь в многоэтажке во Львове. Фото: ГСЧС

Пожар потушили, огонь уничтожил вещи домашнего обихода. Причины и обстоятельства пожара сейчас устанавливают специалисты.

Напомним, в Одессе произошел пожар. Вспыхнула квартира в жилом доме. Спасатели достали из пламени домашних животных.

Масштабный пожар произошел в Полтавской области. Огонь на промышленном объекте вспыхнул из-за обстрела.

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