Пожар во Львове — из-за возгорания едва не погибла женщина

Во время пожара во Львове едва не погибла пожилая женщина
Во Львове на улице Владимира Великого произошел пожар в многоэтажке. Огонь едва не унес жизнь пожилой женщины.
Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины во Львовской области в пятницу, 21 февраля.
Пожар в многоэтажке во Львове
Огонь вспыхнул на кухне в одной из квартир многоэтажки. Из-за пожара в доме было сильное задымление. Спасателям пришлось работать в специальных аппаратах защиты.
"В квартире, где возник пожар, находилась владелица, 1947 года рождения, которую пожарные вывели на свежий воздух и передали медикам", — сообщили в ГСЧС.
Женщину с диагнозом отравление продуктами горения госпитализировали в больницу. Кроме того, из дома эвакуировали четырех жителей.
Пожар потушили, огонь уничтожил вещи домашнего обихода. Причины и обстоятельства пожара сейчас устанавливают специалисты.
Напомним, в Одессе произошел пожар. Вспыхнула квартира в жилом доме. Спасатели достали из пламени домашних животных.
Масштабный пожар произошел в Полтавской области. Огонь на промышленном объекте вспыхнул из-за обстрела.
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