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Під час пожежі у Львові рятувальники врятували людину

14 січня 2024 12:47
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Під час пожежі у Львові рятувальники врятували людину
Рятувальники на місці пожежі у Львові. Фото: facebook.com/LVIVDSNS
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Під час пожежі в підвалі п'ятиповерхового житлового будинку у Львові вогнеборці врятували одну людину. До того ж ще двох — вони вивели на свіже повітря.

Про це повідомляє ГУ ДСНС у Львівській області.

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Вчора, 13 січня, о 16:26 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу на вул. Виговського. Загоряння сталося в підвальній комірці, розміром 2х4 м в п'ятиповерховому житловому будинку.

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Рятувальники на місці пожежі у Львові. Фото: facebook.com/LVIVDSNS

На місце події прибули вогнеборці другої державної пожежно-рятувальної частини м. Львова.

"Через пожежу в підвалі дим швидко заповнив сходову клітину будинку, через що не всі мешканці будинку змогли вийти на вулицю. Тож рятувальники працюючи у спеціальних апаратах захисту органів дихання та зору поряд  з гасінням пожежі також проводили порятунок людей із задимлених помешкань", — йдеться у повідомленні.

Вогнеборці за допомогою спеціального рятувального пристрою врятували одну людину, а ще двох вивели на свіже повітря.

Вже о 16:57 пожежа була локалізована, а о 17:03 — ліквідувана.

У ДСНС розповіли, що внаслідок пожежі вогонь знищив речі домашнього вжитку в комірці підвалу на площі 8 кв м.

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Допис ДСНС. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Солом'янському районі Києва сталася пожежа в торгово-розважальному центрі "Космополіт" вчора, 13 січня. За словами мера столиці Віталія Кличка, проводилася евакуація людей.

Також ми писали, що внаслідок пожежі, яка сталася у ТРЦ "Космополіт" в Солом'янському районі Києва 13 січня постраждало троє людей. Всі вони поскаржилися на отруєння продуктами горіння.

Львів
пожежа
ДСНС
рятувальники
люди

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