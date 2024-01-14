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Во время пожара во Львове спасатели спасли человека

14 января 2024 12:47
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Во время пожара во Львове спасатели спасли человека
Спасатели на месте пожара во Львове Фото: facebook.com/LVIVDSNS
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Во время пожара в подвале пятиэтажного жилого дома во Львове пожарные спасли одного человека. К тому же еще двоих — они вывели на свежий воздух.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС во Львовской области.

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Вчера, 13 января, в 16:26 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре по ул. Выговского. Возгорание произошло в подвальной каморке, размером 2х4 м в пятиэтажном жилом доме.

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Спасатели на месте пожара во Львове Фото: facebook.com/LVIVDSNS

На место происшествия прибыли пожарные второй государственной пожарно-спасательной части Львова.

"Из-за пожара в подвале дым быстро заполнил лестничную клетку дома, из-за чего не все жители дома смогли выйти на улицу. Поэтому спасатели работая в специальных аппаратах защиты органов дыхания и зрения наряду с тушением пожара также проводили спасение людей из задымленных помещений", — говорится в сообщении.

Пожарные с помощью специального спасательного устройства спасли одного человека, а еще двоих вывели на свежий воздух.

Уже в 16:57 пожар был локализован, а в 17:03 — ликвидирован.

В ГСЧС рассказали, что в результате пожара огонь уничтожил вещи домашнего обихода в каморке подвала на площади 8 кв м.

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Пост ГСЧС. Фото: скриншот

Напомним, в Соломенском районе Киева произошел пожар в торгово-развлекательном центре "Космополит" вчера, 13 января. По словам мэра столицы Виталия Кличко, проводилась эвакуация людей.

Также мы писали, что в результате пожара, произошедшего в ТРЦ "Космополит" в Соломенском районе Киева 13 января пострадали три человека. Все они пожаловались на отравление продуктами горения.

Львов
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