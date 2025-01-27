У Золочеві цивільний чоловік розгулював містом у формі ЗСУ — як його покарав суд

Під Львовом чоловік гуляв у військовій формі — суд його покарав
У місті Золочів Львівської області цивільний чоловік самовільно і незаконно розгулював містом у військові формі Збройних сил України (ЗСУ). Суд вирішив його покарати.
Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.
Деталі справи
У матеріалах суду вказано, що у січні 2025 року житель Золочева прогулювався у військові формі ЗСУ вулицею Шевченка. Під час перевірки документів стало відомо, що він є цивільним, і тому не мав права носити військову форму.
На підставі цього був складений протокол про адміністративне правопорушення за частиною 1 статті 186-8 Кодексу України про адміністративні правопорушення. На суді фігурант справи визнав свою провину.
Рішення суду
Суд, розглянувши матеріали справи, визнав чоловіка винним та призначив йому штраф у розмірі 2550 грн, а також 605 грн судового збору. Крім того, військову форму було конфісковано.
Нагадаємо, від 6 червня 2019 року Верховною Радою ухвалено Закон №9217, який регламентує адміністративну та кримінальну відповідальність за незаконне використання військової форми, державних нагород, а також за пошкодження місць поховання та пам'ятників, що вшановують захисників України.
А юрист практики військового права Данило Гончаренко пояснив, що цивільні особи, які виходять на вулиці у військовій формі, коли в країні запроваджено воєнний стан, порушують певні правила.
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