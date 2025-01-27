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Под Львовом мужчина гулял в военной форме — суд его наказал

27 января 2025 23:07
Виктория Козырь - редактор
В Золочеве гражданский мужчина разгуливал по городу в форме ВСУ — как его наказал суд
Военный ВСУ на суде. Иллюстративное фото: УНИАН
Виктория Козырь - редактор

В городе Золочев Львовской области гражданский мужчина самовольно и незаконно разгуливал по городу в военной форме Вооруженных сил Украины (ВСУ). Суд решил его наказать.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений

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Детали дела

В материалах суда указано, что в январе 2025 года житель Золочева прогуливался в военной форме ВСУ по улице Шевченко. Во время проверки документов стало известно, что он является гражданским, и поэтому не имел права носить военную форму.

На основании этого был составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 186-8 Кодекса Украины об административных правонарушениях. На суде фигурант дела признал свою вину.

Решение суда

Суд, рассмотрев материалы дела, признал мужчину виновным и назначил ему штраф в размере 2550 грн, а также 605 грн судебного сбора. Кроме того, военная форма была конфискована.

Напомним, 6 июня 2019 года Верховной Радой принят Закон №9217, который регламентирует административную и уголовную ответственность за незаконное использование военной формы, государственных наград, а также за повреждение мест захоронения и памятников, которые чествуют защитников Украины.

А юрист практики военного права Даниил Гончаренко пояснил, что гражданские лица, которые выходят на улицы в военной форме, когда в стране введено военное положение, нарушают определенные правила.

суд ВСУ Львовская область военнообязанные военная форма судебные решения

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