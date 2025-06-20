Прикордонники викрили канал незаконного переправлення порушників за кордон за 18 500 доларів

Затримання організатора схеми. Фото: ДПСУ

У Львівській області прикордонники разом з правоохоронцями викрили схему з незаконного переправлення чоловіків за кордон. Можливість виїхати за межі країни коштувала 18 500 доларів.

Про це повідомили у пресслужбі Державної прикордонної служби України (ДПСУ) у п'ятницю, 20 червня.

Реклама

Читайте також:

Деталі схеми

У ДПСУ зазначили, що організатора схеми переправлення чоловіків за кордон затримали на Львівщині під час отримання першої частини оплати у 15 000 доларів. Загальна вартість "послуги" становила 18 500 доларів.

"Чоловік пропонував послугу "під ключ" – виготовлення документів, інструктаж і супровід через один із пунктів пропуску", — йдеться у повідомленні.

Сілдчі дії. Фото: ДПСУ

Прикордонники додають, що організатора схеми затримано та оголошено про підозру.

"Йому загрожує від 7 до 9 років позбавлення волі. Слідство триває", — підсумували у ДПСУ.

Кошти, які сплатили за виїзд за кордон. Фото: ДПСУ

Раніше ми писали, що прикордонники Чернівецького загону виявили у горах тіла двох українців, які, ймовірно, намагалися перетнути кордон.

Також ми повідомляли, що прикордонники викрили корупційну діяльність голови гарнізонної військово-лікарської комісії у Києві.