Прикордонники викрили канал незаконного переправлення порушників за кордон за 18 500 доларів

Під Львовом ділки за шалені гроші й "під ключ" вивозили ухилянтів
У Львівській області прикордонники разом з правоохоронцями викрили схему з незаконного переправлення чоловіків за кордон. Можливість виїхати за межі країни коштувала 18 500 доларів.
Про це повідомили у пресслужбі Державної прикордонної служби України (ДПСУ) у п'ятницю, 20 червня.
Деталі схеми
У ДПСУ зазначили, що організатора схеми переправлення чоловіків за кордон затримали на Львівщині під час отримання першої частини оплати у 15 000 доларів. Загальна вартість "послуги" становила 18 500 доларів.
"Чоловік пропонував послугу "під ключ" – виготовлення документів, інструктаж і супровід через один із пунктів пропуску", — йдеться у повідомленні.
Прикордонники додають, що організатора схеми затримано та оголошено про підозру.
"Йому загрожує від 7 до 9 років позбавлення волі. Слідство триває", — підсумували у ДПСУ.
Раніше ми писали, що прикордонники Чернівецького загону виявили у горах тіла двох українців, які, ймовірно, намагалися перетнути кордон.
Також ми повідомляли, що прикордонники викрили корупційну діяльність голови гарнізонної військово-лікарської комісії у Києві.
Читайте Новини.LIVE!