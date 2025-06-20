Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяМедцентрДімСпортВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітХронікиТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніШтабОгоАктуальноМобілізаціяЕксклюзивWowЗСУФінансистТвариниСадSuperВійнаСуспільствоЕкономістКурсПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024ЄвробаченнякухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноТЦКПолітикаЛьвівLifeМетеоАвтоСвятаТехнологіїНерухомістьЕкономікаФінансиІнвестиціїАрміяКіноМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Ринок праці
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Львів Під Львовом ділки за шалені гроші й "під ключ" вивозили ухилянтів

Під Львовом ділки за шалені гроші й "під ключ" вивозили ухилянтів

Ua en ru
Дата публікації: 20 червня 2025 16:58
Прикордонники викрили канал незаконного переправлення порушників за кордон за 18 500 доларів
Затримання організатора схеми. Фото: ДПСУ
Ключові моменти Деталі схеми

У Львівській області прикордонники разом з правоохоронцями викрили схему з незаконного переправлення чоловіків за кордон. Можливість виїхати за межі країни коштувала 18 500 доларів.

Про це повідомили у пресслужбі Державної прикордонної служби України (ДПСУ) у п'ятницю, 20 червня.

Реклама
Читайте також:

Деталі схеми

У ДПСУ зазначили,  що організатора схеми переправлення чоловіків за кордон затримали на Львівщині під час отримання першої частини оплати у 15 000 доларів. Загальна вартість "послуги" становила 18 500 доларів.

"Чоловік пропонував послугу "під ключ" – виготовлення документів, інструктаж і супровід через один із пунктів пропуску", — йдеться у повідомленні.

Схема переправлення за кордон
Сілдчі дії. Фото: ДПСУ

Прикордонники додають, що організатора схеми затримано та оголошено про підозру.

"Йому загрожує від 7 до 9 років позбавлення волі. Слідство триває", — підсумували у ДПСУ.

схема переправлення за кордон
Кошти, які сплатили за виїзд за кордон. Фото: ДПСУ

Раніше ми писали, що прикордонники Чернівецького загону виявили у горах тіла двох українців, які, ймовірно, намагалися перетнути кордон.

Також ми повідомляли, що прикордонники викрили корупційну діяльність голови гарнізонної військово-лікарської комісії у Києві.

кордон Львівська область прикордонники ухилянти ДПСУ
Василій Наумов - Редактор
Автор:
Василій Наумов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації