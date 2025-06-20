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Под Львовом дельцы за деньги и "под ключ" вывозили уклонистов

Ua en ru
Дата публикации 20 июня 2025 16:58
Пограничники разоблачили канал незаконной переправки нарушителей за границу за 18 500 долларов
Задержание организатора схемы. Фото: ГПСУ
Ключові моменти Детали схемы

Во Львовской области пограничники вместе с правоохранителями разоблачили схему по незаконной переправке мужчин за границу. Возможность выехать за пределы страны стоила 18 500 долларов.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) в пятницу, 20 июня.

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Детали схемы

В ГПСУ отметили, что организатора схемы переправки мужчин за границу задержали на Львовщине во время получения первой части оплаты в 15 000 долларов. Общая стоимость "услуги" составляла 18 500 долларов.

"Мужчина предлагал услугу "под ключ"—- изготовление документов, инструктаж и сопровождение через один из пунктов пропуска", — говорится в сообщении.

Схема переправлення за кордон
Силди действия. Фото: ГПСУ

Пограничники добавляют, что организатор схемы задержан и объявлено о подозрении.

"Ему грозит от 7 до 9 лет лишения свободы. Следствие продолжается", — подытожили в ГПСУ.

схема переправлення за кордон
Средства, которые уплатили за выезд за границу. Фото: ГПСУ

Ранее мы писали, что пограничники Черновицкого отряда обнаружили в горах тела двух украинцев, которые, вероятно, пытались пересечь границу.

Также мы сообщали, что пограничники разоблачили коррупционную деятельность председателя гарнизонной военно-врачебной комиссии в Киеве.

граница Львовская область пограничники уклонисты ГПСУ
Василий Наумов - Редактор
Автор:
Василий Наумов
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