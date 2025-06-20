Пограничники разоблачили канал незаконной переправки нарушителей за границу за 18 500 долларов

Под Львовом дельцы за деньги и "под ключ" вывозили уклонистов
Во Львовской области пограничники вместе с правоохранителями разоблачили схему по незаконной переправке мужчин за границу. Возможность выехать за пределы страны стоила 18 500 долларов.
Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) в пятницу, 20 июня.
Детали схемы
В ГПСУ отметили, что организатора схемы переправки мужчин за границу задержали на Львовщине во время получения первой части оплаты в 15 000 долларов. Общая стоимость "услуги" составляла 18 500 долларов.
"Мужчина предлагал услугу "под ключ"—- изготовление документов, инструктаж и сопровождение через один из пунктов пропуска", — говорится в сообщении.
Пограничники добавляют, что организатор схемы задержан и объявлено о подозрении.
"Ему грозит от 7 до 9 лет лишения свободы. Следствие продолжается", — подытожили в ГПСУ.
Ранее мы писали, что пограничники Черновицкого отряда обнаружили в горах тела двух украинцев, которые, вероятно, пытались пересечь границу.
Также мы сообщали, что пограничники разоблачили коррупционную деятельность председателя гарнизонной военно-врачебной комиссии в Киеве.
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