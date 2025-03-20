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Під Львовом сталась масштабна ДТП — поліція розслідує обставини

20 березня 2025 14:56
Анастасія Постоєнко - Редактор
Масштабна аварія на трасі Мукачево–Львів — поліція розслідує обставини
Наслідки ДТП. Фото: Поліція Львівської області
Анастасія Постоєнко - Редактор

Увечері  в середу, 19 березня, на трасі Мукачево–Львів у селі Пасіки-Зубрицькі сталася дорожньо-транспортна пригода. Внаслідок зіткнення двох автомобілів постраждали четверо людей, серед них підліток.

Про це повідомляє пресслужба поліції Львівської області

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За попередніми даними, 26-річний водій BMW 535 з Івано-Франківської області зіткнувся з Volkswagen Caddy, за кермом якого перебував 65-річний мешканець Львівського району. Обидва водії, а також пасажири – 15-річний підліток з Volkswagen Caddy та 30-річний львів'янин з BMW – отримали травми та були доставлені до лікарні.

ДТП у Львові
Наслідки зіткнення автомобілів. Фото: Національна поліція України
ДТП у Львові
Розтрощений автомобіль. Фото: Національна поліція України

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 КК України – порушення правил дорожнього руху. Санкція статті передбачає до трьох років обмеження волі з позбавленням права керування транспортними засобами.

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