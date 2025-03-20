Масштабная авария на трассе Мукачево-Львов - полиция расследует обстоятельства

Последствия ДТП. Фото: Полиция Львовской области

Вечером в среду, 19 марта, на трассе Мукачево-Львов в селе Пасеки-Зубрицкие произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате столкновения двух автомобилей пострадали четыре человека, среди них подросток.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовской области.

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По предварительным данным, 26-летний водитель BMW 535 из Ивано-Франковской области столкнулся с Volkswagen Caddy, за рулем которого находился 65-летний житель Львовского района. Оба водителя, а также пассажиры — 15-летний подросток из Volkswagen Caddy и 30-летний львовянин из BMW — получили травмы и были доставлены в больницу.

Последствия столкновения автомобилей. Фото: Национальная полиция Украины

Разбитый автомобиль. Фото: Национальная полиция Украины

Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 286 УК Украины — нарушение правил дорожного движения. Санкция статьи предусматривает до трех лет ограничения свободы с лишением права управления транспортными средствами.

Напомним, недавно в Киеве произошло смертельное ДТП — авто от удара перевернулось.

А в Киевской области водитель насмерть сбил велосипедиста.