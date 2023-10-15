Під Львовом сталася масштабна ДТП: постраждали шестеро осіб

ДТП під Львовом. Фото: скриншот

Ввечері 14 жовтня на трасі під Львовом сталася масштабна ДТП. Внаслідок зіткнення двох автомобілів постраждало шестеро осіб.

Про це повідомляють у ДСНС Львівської області.

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ДТП під Львовом

Відомо, що аварія сталася близько 18:00 у селі Пасіки-Зубрицькі Львівського району. Там зіткнулися два автомобілі — ВАЗ-2106 та Škoda Fabia.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди травми різного ступеня важкості отримали 6 осіб.

"Деформованими конструкціями було затиснено 52-річного водія автомобіля ВАЗ. Рятувальники за допомогою спецобладнання вивільнили чоловіка з металевої пастки. Чоловіка у важкому стані госпіталізовано в лікарню Святого Луки м. Львова", — йдеться у повідомленні.

Наразі обставини ДТП з'ясовують правоохоронні органи.

Нагадаємо, на Львівщині поліцейські затримали нетверезого водія, через якого загинула дев’ятнадцятирічна дівчина. Загибла перебувала на капоті автомобіля ВАЗ-2102, яким керував її односельчанин. Під час руху вона не втрималась та впала на проїзну частину, отримавши смертельні травми.

Додамо, 12 жовтня у Дніпрі сталася аварія. Відомо, що водій у нетверезому стані порушив ПДР та намагався втекти від поліцейських, але не впорався з керуванням та влетів у паркан.