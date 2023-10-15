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Под Львовом произошло масштабное ДТП: пострадали шесть человек

15 октября 2023 12:07
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Под Львовом произошло масштабное ДТП: пострадали шесть человек
ДТП под Львовом. Фото: скриншот
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Вечером 14 октября на трассе под Львовом произошло масштабное ДТП. В результате столкновения двух автомобилей пострадали шесть человек.

Об этом сообщают в ГСЧС Львовской области.

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ДТП под Львовом

Известно, что авария произошла около 18.00 в селе Пасеки-Зубрицкие Львовского района. Там столкнулись два автомобиля — ВАЗ-2106 и Škoda Fabia.

В результате дорожно-транспортного происшествия травмы разной степени тяжести получили 6 человек.

"Деформированными конструкциями был зажат 52-летний водитель автомобиля ВАЗ. Спасатели с помощью спецоборудования освободили мужчину из металлической ловушки. Мужчина в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу Святого Луки г. Львова", — говорится в сообщении.

Пока обстоятельства ДТП выясняют правоохранительные органы.

Напомним, во Львовской области полицейские задержали нетрезвого водителя, из-за которого погибла девятнадцатилетняя девушка. Погибшая находилась на капоте автомобиля ВАЗ-2102, которым управлял ее односельчанин. Во время движения она не удержалась и упала на проезжую часть, получив смертельные травмы.

Добавим, 12 октября в Днепре произошла авария. Известно, что водитель в нетрезвом состоянии нарушил ПДД и пытался скрыться от полицейских, но не справился с управлением и влетел в забор.

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