Під наглядом ТЦК — у Львові двоє поліцейських силою заштовхали чоловіка у авто
У Львові стався черговий скандал за участю працівників ТЦК СП. У мережі з'явилося відео, на якому чоловіки у військовій формі разом з представниками поліції силою затягнули чоловіка у машину.
Відповідні кадри публікують місцеві пабліки у Telegram.
Затримання представниками ТЦК чоловіка у Львові
На оприлюднених кадрах можна побачити, як цивільний чоловік намагався чинити опір, але двоє поліціейських одночасно почали силою запихати його у автівку. Робили вони це під наглядом чоловіка у військовій формі, ймовірно, представника ТЦК та СП. Після цього правоохоронці влаштували допит потерпілому.
Перехожі, які у цей час проходили повз, мало відреагували на те, що відбувається.
Своєю чергою Львівський ТЦК поки ніяк не коментував інцидент.
Скандали з ТЦК — що ще варто знати
Нагадаємо, днями у Чернівецькій області стався новий скандал за участю працівників ТЦК СП. Під час конфлікту воєнком ледь не вступив у конфлікт з жінкою зупиненого ним військовозобов'язаного.
Перед цим у Львівській області неподалік від кордону з Польщею працівники ТЦК зупинили автівку волонтера ГО "Порятунок тварин Харків" і викрали людину. В організації стверджують, що воєнкоми були напідпитку.
Додамо, в Одесі стався черговий випадок примусової мобілізації, але неуспішний для військовослужбовців. Двоє чоловіків у формі силою погрузили цивільного у "бусік", проте останній дуже довго чинив опір військовим та зрештою його відпустили.
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