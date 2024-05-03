Под наблюдением ТЦК — во Львове двое полицейских силой затолкали мужчину в авто
Во Львове произошел очередной скандал с участием работников ТЦК СП. В сети появилось видео, на котором мужчины в военной форме вместе с представителями полиции силой затащили мужчину в машину.
Подходящие кадры публикуют местные паблики в Telegram.
Задержание представителями ТЦК мужчины во Львове
На обнародованных кадрах можно увидеть, как гражданский мужчина пытался сопротивляться, но двое полицейских одновременно начали силой запихивать его в автомобиль. Делали они это под наблюдением мужчины в военной форме, вероятно, представителя ТЦК и СП. После этого правоохранители устроили допрос потерпевшему.
Прохожие, которые в это время проходили мимо, мало отреагировали на происходящее.
В свою очередь Львовский ТЦК пока никак не комментировал инцидент.
Скандалы с ТЦК — что еще стоит знать
Напомним, на днях в Черновицкой области произошел новый скандал с участием работников ТЦК СП. Во время конфликта военком едва не вступил в конфликт с женщиной остановленного им военнообязанного.
Перед этим во Львовской области неподалеку от границы с Польшей работники ТЦК остановили автомобиль волонтера ОО "Спасение животных Харьков" и похитили человека. В организации утверждают, что военкомы были под хмельком.
В Одессе произошел очередной случай принудительной мобилизации, но неуспешный для военнослужащих. Двое мужчин в форме силой погрузили гражданского в "бусик", однако последний очень долго сопротивлялся военным и в конце концов был отпущен.
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