Підірвали авто на міні — у Львові судили групу, яка хотіла вбити бізнесмена

Суд виніс рішення. Ілюстративне фото: Офіс Генпрокурора

У Львові засудили трьох членів організованої групи, які здійснили замах на вбивство відомого бізнесмена. Зловмисники отримали покарання у вигляді довічного ув'язнення.

Про це повідомила пресслужба Львівської обласної прокуратури в Telegram у понеділок, 1 квітня.

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Замах на вбивство бізнесмена у Львові

Відомо, що у 2016 році обвинувачений запланував вбивство львівського бізнесмена та доручив цю справу двом чоловікам, обіцяючи грошову винагороду.

Вони вирішили підірвати автомобіль, в якому буде пересуватися чоловік, а в разі необхідності — додатково застосувати вогнепальну зброю.

Однак попередньо встановлені під асфальт протитанкові міни передчасно здетонували, внаслідок чого був підірваний кортежний автомобіль з охоронцями чоловіка. Після цього зловмисники розстріляли транспортний засіб.

Місце замаху. Фото: Львівська обласна прокуратура

Внаслідок цього троє людей померли на місці від отриманих вогнепальних поранень, одному охоронцю вдалося вижити. Водночас бізнесмен їхав позаду в іншому автомобілі та зміг втекти з місця замаху.

Під час суду трьох членів групи було визнано винними в умисному вбивстві чотирьох людей, пошкодження майна та придбанні, зберіганні, передачі вогнепальної зброї, боєприпасів, вибухових пристроїв без дозволу.

Підірване авто. Фото: Львівська обласна прокуратура

Організатору призначили покарання у вигляді довічного позбавлення волі, а виконавцям — по 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі всі вони перебувають під вартою.

Скриншот допису СБУ

Нагадаємо, глава ФСБ Росії Олександр Бортніков натякнув на підготовку замаху на очільника ГУР Кирила Буданова.

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