Взорвали авто на мине — во Львове судили группу, которая хотела убить бизнесмена

Суд вынес решение. Иллюстративное фото: Офис Генпрокурора

Во Львове осудили трех членов организованной группы, которые осуществили покушение на убийство известного бизнесмена. Злоумышленники получили наказание в виде пожизненного заключения.

Об этом сообщила пресс-служба Львовской областной прокуратуры в Telegram в понедельник, 1 апреля.

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Покушение на убийство бизнесмена во Львове

Известно, что в 2016 году обвиняемый запланировал убийство львовского бизнесмена и поручил это дело двум мужчинам, обещая денежное вознаграждение.

Они решили взорвать автомобиль, в котором будет передвигаться мужчина, а в случае необходимости дополнительно применить огнестрельное оружие.

Однако предварительно установленные под асфальт противотанковые мины преждевременно сдетонировали, в результате чего был взорван кортежный автомобиль с охранниками мужчины. После этого злоумышленники расстреляли транспортное средство.

Место покушения. Фото: Львовская областная прокуратура

В результате этого три человека скончались на месте от полученных огнестрельных ранений, одному охраннику удалось выжить. В то же время бизнесмен ехал сзади в другом автомобиле и смог скрыться с места покушения.

Во время суда три члена группы были признаны виновными в умышленном убийстве четырех человек, повреждении имущества и приобретении, хранении, передаче огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывных устройств без разрешения.

Взорванное авто. Фото: Львовская областная прокуратура

Организатору назначили наказание в виде пожизненного лишения свободы, а исполнителям — по 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Все они находятся под стражей.

Скриншот сообщения СБУ

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