Взорвали авто на мине — во Львове судили группу, которая хотела убить бизнесмена
Во Львове осудили трех членов организованной группы, которые осуществили покушение на убийство известного бизнесмена. Злоумышленники получили наказание в виде пожизненного заключения.
Об этом сообщила пресс-служба Львовской областной прокуратуры в Telegram в понедельник, 1 апреля.
Покушение на убийство бизнесмена во Львове
Известно, что в 2016 году обвиняемый запланировал убийство львовского бизнесмена и поручил это дело двум мужчинам, обещая денежное вознаграждение.
Они решили взорвать автомобиль, в котором будет передвигаться мужчина, а в случае необходимости дополнительно применить огнестрельное оружие.
Однако предварительно установленные под асфальт противотанковые мины преждевременно сдетонировали, в результате чего был взорван кортежный автомобиль с охранниками мужчины. После этого злоумышленники расстреляли транспортное средство.
В результате этого три человека скончались на месте от полученных огнестрельных ранений, одному охраннику удалось выжить. В то же время бизнесмен ехал сзади в другом автомобиле и смог скрыться с места покушения.
Во время суда три члена группы были признаны виновными в умышленном убийстве четырех человек, повреждении имущества и приобретении, хранении, передаче огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывных устройств без разрешения.
Организатору назначили наказание в виде пожизненного лишения свободы, а исполнителям — по 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Все они находятся под стражей.
Напомним, глава ФСБ России Александр Бортников намекнул на подготовку покушения на главу ГУР Кирилла Буданова.
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