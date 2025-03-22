Вижив після трьох вибухів — як військовий проходить реабілітацію і чому хоче повернутися на фронт

Олександр Жернокльов. Фото: Новини.LIVE

24-річний Олександр Жернокльов із Кривого Рогу тричі міг загинути в один день. Під час евакуації поранених його авто підірвалося на міні, а коли він вибрався — наступив на "пелюстку". Вже лежачи пораненим, потрапив під удар ворожого дрона. Попри важкі травми, він вижив і сьогодні проходить реабілітацію в Центрі UNBROKEN.

Як триває лікування, з якими викликами стикається Олександр і що його мотивує, читайте у матеріалі Новини.LIVE.

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До війни Олександр працював електрослюсарем. Коли почалося повномасштабне вторгнення, у квітні 2022 року він добровільно долучився до 60-ї ОМБр та став водієм-санітаром. Його завданням була евакуація поранених з передової.

"В душі дуже приємно від того, що рятуєш життя. Ти працюєш на такому адреналіні, що хочеться тільки працювати та працювати", – розповідає Олександр.

Так він виконував свою роботу майже три роки — до грудня 2024-го. Саме тоді на Донеччині пережив найстрашніший день у своєму житті.

"Ти просто падаєш і думаєш: хоч би стопу не відірвало"

Того дня Олександр разом із медиком бригади вирушив евакуйовувати поранених, але дорогою їхнє авто наїхало на міну. Вибух розтрощив машину, проте військові дивом уціліли.

Олександр Жернокльов. Фото: Новини.LIVE

Щойно вони вибралися з понівеченого авто, як Олександр випадково наступив на "пелюстку" – протипіхотну міну радянського виробництва.

"Я у цей момент падаю і думаю: хоч би стопу не відірвало. Подивився, що берц на місці, і зрадів", – пригадує військовий.

Але радість була передчасною. На пораненого воїна полював ворожий дрон – він скинув снаряд просто поруч. Олександра накрило уламками: постраждала голова, ліва частина тіла та рука.

"Медсестра по рації сказала про мене, що він важкий, але живчик", – розповідає боєць.

Лікування в Центрі UNBROKEN

Спершу Олександра стабілізували у Слов’янську та Дніпрі, де провели кілька невідкладних операцій. А вже 1 січня він прибув до Львова, у Національний реабілітаційний центр UNBROKEN.

Олександр Жернокльов. Фото: Новини.LIVE

Ортопеди-травматологи прооперували гомілковостопний суглоб та лікоть. А хірурги кисті взялися за складні переломи п'ясних кісток лівої руки. Пошкоджену ділянку заповнили цементним спейсером – це підготовчий етап до подальшої трансплантації власної кістки пацієнта.

Зараз Олександр проходить активну реабілітацію. Разом із фізичним терапевтом працює над розробкою суглобів та відновленням рухливості пальців. Пізніше йому підберуть ортез – і почнеться робота над ходьбою.

"Якщо вижив, то маю жити на повну"

Попри важке поранення, Олександр зберігає позитивний настрій. Каже, що це ще більше зміцнило його віру в життя.

"Я міг загинути тричі. Але якщо вижив — значить, маю жити на повну", — впевнений боєць.

Олександр Жернокльов. Фото: Новини.LIVE

А його головна мета — повністю відновитися та повернутися до побратимів.

"Моя робота — рятувати. Я це робив і робитиму далі", — каже Олександр.

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