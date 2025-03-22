Выживший после трех взрывов — как военный проходит реабилитацию и почему хочет вернуться на фронт

Подорвался на мине и попал под дрон — история защитника
24-летний Александр Жерноклев из Кривого Рога трижды мог погибнуть в один день. Во время эвакуации раненых его авто подорвалось на мине, а когда он выбрался — наступил на "лепесток". Уже лежа раненым, попал под удар вражеского дрона. Несмотря на тяжелые травмы, он выжил и сегодня проходит реабилитацию в Центре UNBROKEN.
Как продолжается лечение, с какими вызовами сталкивается Александр и что его мотивирует, читайте в материале Новини.LIVE.
История защитника из Кривого Рога Александра Жерноклева
До войны Александр работал электрослесарем. Когда началось полномасштабное вторжение, в апреле 2022 года он добровольно присоединился к 60-й ОМБр и стал водителем-санитаром. Его задачей была эвакуация раненых с передовой.
"В душе очень приятно от того, что спасаешь жизни. Ты работаешь на таком адреналине, что хочется только работать и работать", — рассказывает Александр.
Так он выполнял свою работу почти три года — до декабря 2024-го. Именно тогда в Донецкой области пережил самый страшный день в своей жизни.
"Ты просто падаешь и думаешь: хоть бы стопу не оторвало"
В тот день Александр вместе с медиком бригады отправился эвакуировать раненых, но по дороге их авто наехало на мину. Взрыв разбил машину, однако военные чудом уцелели.
Только они выбрались из искореженного авто, как Александр случайно наступил на "лепесток" — противопехотную мину советского производства.
"Я в этот момент падаю и думаю: хоть бы стопу не оторвало. Посмотрел, что берц на месте, и обрадовался", — вспоминает военный.
Но радость была преждевременной. На раненого воина охотился вражеский дрон — он сбросил снаряд прямо рядом. Александра накрыло осколками: пострадала голова, левая часть тела и рука.
"Медсестра по рации сказала обо мне, что он тяжелый, но живчик", — рассказывает боец.
Лечение в Центре UNBROKEN
Сначала жизнь Александра стабилизировали в Славянске и Днепре, где провели несколько неотложных операций. А уже 1 января он прибыл во Львов, в Национальный реабилитационный центр UNBROKEN.
Ортопеды-травматологи прооперировали голеностопный сустав и локоть. А хирурги кисти взялись за сложные переломы пястных костей левой руки. Поврежденный участок заполнили цементным спейсером — это подготовительный этап к дальнейшей трансплантации собственной кости пациента.
Сейчас Александр проходит активную реабилитацию. Вместе с физическим терапевтом работает над разработкой суставов и восстановлением подвижности пальцев. Позже ему подберут ортез — и начнется работа над ходьбой.
"Если выжил, то должен жить на полную"
Несмотря на тяжелое ранение, Александр сохраняет позитивный настрой. Говорит, что это еще больше укрепило его веру в жизнь.
"Я мог погибнуть трижды. Но если выжил - значит, должен жить на полную", — уверен боец.
А его главная цель — полностью восстановиться и вернуться к собратьям.
"Моя работа — спасать. Я это делал и буду делать дальше", — говорит Александр.
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