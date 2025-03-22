Выживший после трех взрывов — как военный проходит реабилитацию и почему хочет вернуться на фронт

Александр Жерноклев. Фото: Новини.LIVE

24-летний Александр Жерноклев из Кривого Рога трижды мог погибнуть в один день. Во время эвакуации раненых его авто подорвалось на мине, а когда он выбрался — наступил на "лепесток". Уже лежа раненым, попал под удар вражеского дрона. Несмотря на тяжелые травмы, он выжил и сегодня проходит реабилитацию в Центре UNBROKEN.

Как продолжается лечение, с какими вызовами сталкивается Александр и что его мотивирует, читайте в материале Новини.LIVE.

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До войны Александр работал электрослесарем. Когда началось полномасштабное вторжение, в апреле 2022 года он добровольно присоединился к 60-й ОМБр и стал водителем-санитаром. Его задачей была эвакуация раненых с передовой.

"В душе очень приятно от того, что спасаешь жизни. Ты работаешь на таком адреналине, что хочется только работать и работать", — рассказывает Александр.

Так он выполнял свою работу почти три года — до декабря 2024-го. Именно тогда в Донецкой области пережил самый страшный день в своей жизни.

"Ты просто падаешь и думаешь: хоть бы стопу не оторвало"

В тот день Александр вместе с медиком бригады отправился эвакуировать раненых, но по дороге их авто наехало на мину. Взрыв разбил машину, однако военные чудом уцелели.

Александр Жерноклев. Фото: Новини.LIVE

Только они выбрались из искореженного авто, как Александр случайно наступил на "лепесток" — противопехотную мину советского производства.

"Я в этот момент падаю и думаю: хоть бы стопу не оторвало. Посмотрел, что берц на месте, и обрадовался", — вспоминает военный.

Но радость была преждевременной. На раненого воина охотился вражеский дрон — он сбросил снаряд прямо рядом. Александра накрыло осколками: пострадала голова, левая часть тела и рука.

"Медсестра по рации сказала обо мне, что он тяжелый, но живчик", — рассказывает боец.

Лечение в Центре UNBROKEN

Сначала жизнь Александра стабилизировали в Славянске и Днепре, где провели несколько неотложных операций. А уже 1 января он прибыл во Львов, в Национальный реабилитационный центр UNBROKEN.

Александр Жерноклев. Фото: Новини.LIVE

Ортопеды-травматологи прооперировали голеностопный сустав и локоть. А хирурги кисти взялись за сложные переломы пястных костей левой руки. Поврежденный участок заполнили цементным спейсером — это подготовительный этап к дальнейшей трансплантации собственной кости пациента.

Сейчас Александр проходит активную реабилитацию. Вместе с физическим терапевтом работает над разработкой суставов и восстановлением подвижности пальцев. Позже ему подберут ортез — и начнется работа над ходьбой.

"Если выжил, то должен жить на полную"

Несмотря на тяжелое ранение, Александр сохраняет позитивный настрой. Говорит, что это еще больше укрепило его веру в жизнь.

"Я мог погибнуть трижды. Но если выжил - значит, должен жить на полную", — уверен боец.

Александр Жерноклев. Фото: Новини.LIVE

А его главная цель — полностью восстановиться и вернуться к собратьям.

"Моя работа — спасать. Я это делал и буду делать дальше", — говорит Александр.

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