У День Збройних сил України у Львові урочисто підняли прапор ЗСУ

Підняття прапора Збройних сил України у Львові. Фото: Любомир Зубач

У Львові у День Збройних сил України урочисто підняли прапор ЗСУ та вшанували захисників. Стяг замайорів у парку "На Валах".

Про це повідомив заступник міського голови Львова Любомир Зубач у Facebook у п'ятницю, 6 грудня.

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Як зазначив Зубач, у парку Львова урочисто підняли прапор Збройних Сил України. Зробили це курсанти Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

"І так маємо робити не лише з нагоди Дня Збройних Сил України. Бо якби не ці люди у військовому строї — не було б у нас країни, та що там — не було б нас з вами", — зазначив заступник міського голови.

Курсанти несуть прапор України під час урочистостей у Львові. Фото: Любомир Зубач

Прапор ЗСУ підняли у Львові. Фото: Любомир Зубач

Урочистості до Дня ЗСУ у Львові. Фото: Любомир Зубач

Вшанували захисників і на Личаківському кладовищі. Як повідомили у Львівській ОВА, у День Збройних сил України вшанували пам'ять усіх загиблих Героїв, що віддано боронили нашу Батьківщину.

"Вічна пам’ять та шана нашим Захисникам і Захисницям усіх часів, які в боротьбі проти російського агресора віддали найдорожче. Ніколи не забудемо", — зазначив очільник Львівщини Максим Козицький.

Вшанування пам'яті захисників. Фото: Львівська ОВА

Жінка біля могили захисника. Фото: Львівська ОВА

Вшанування пам'яті військових на Личаківському кладовищі. Фото: Львівська ОВА

Нагадаємо, у День Збройних сил України, 6 грудня, президент Володимир Зеленський привітав захисників. За словами глави держави, саме ЗСУ є найнадійнішим гарантом нашої безпеки.

Урочистості, присвячені Дню ЗСУ, відбулись по всій Україні. В Одесі пам'ятна церемонія пройшла біля меморіалу загиблим воїнам.