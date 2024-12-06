В День Вооруженных сил Украины во Львове торжественно подняли флаг ВСУ

Поднятие флага Вооруженных сил Украины во Львове Фото: Любомир Зубач

Во Львове в День Вооруженных сил Украины торжественно подняли флаг ВСУ и почтили защитников. Флаг взвился в парке "На Валах".

Об этом сообщил заместитель городского головы Львова Любомир Зубач в Facebook в пятницу, 6 декабря.

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Как отметил Зубач, в парке Львова торжественно подняли флаг Вооруженных сил Украины. Сделали это курсанты Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.

"И так должны делать не только по случаю Дня Вооруженных Сил Украины. Ведь если бы не эти люди в военном строе — не было бы у нас страны, и что там — не было бы нас с вами", — отметил заместитель городского головы.

Курсанты несут прапор Украины во время торжеств во Львове. Фото: Любомир Зубач

Флаг ВСУ подняли во Львове. Фото: Любомир Зубач

Торжества ко Дню ВСУ во Львове. Фото: Любомир Зубач

Почтили защитников и на Лычаковском кладбище. Как сообщили во Львовской ОВА, в День Вооруженных сил Украины почтили память всех погибших Героев, преданно защищавших нашу Родину.

"Вечная память и уважение нашим Защитникам и Защитницам всех времен, которые в борьбе против российского агрессора отдали дороже всего. Никогда не забудем", — отметил глава Львовщины Максим Козицкий.

Почтение памяти защитников. Фото: Львовская ОВА

Женщина у могилы защитника. Фото: Львовская ОВА

Почтение памяти военных на Лычаковском кладбище. Фото: Львовская ОВА

Напомним, в День Вооруженных сил Украины, 6 декабря, президент Владимир Зеленский поздравил защитников. По словам главы государства, именно ВСУ является надежным гарантом нашей безопасности.

Торжества, посвященные Дню ВСУ, прошли по всей Украине. В Одессе памятная церемония прошла у мемориала погибшим воинам.