В День Вооруженных сил Украины во Львове торжественно подняли флаг ВСУ

Подняли флаг и почтили погибших — как Львов отметил День ВСУ
Во Львове в День Вооруженных сил Украины торжественно подняли флаг ВСУ и почтили защитников. Флаг взвился в парке "На Валах".
Об этом сообщил заместитель городского головы Львова Любомир Зубач в Facebook в пятницу, 6 декабря.
Как отметили День Вооруженных сил Украины во Львове
Как отметил Зубач, в парке Львова торжественно подняли флаг Вооруженных сил Украины. Сделали это курсанты Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.
"И так должны делать не только по случаю Дня Вооруженных Сил Украины. Ведь если бы не эти люди в военном строе — не было бы у нас страны, и что там — не было бы нас с вами", — отметил заместитель городского головы.
Почтили защитников и на Лычаковском кладбище. Как сообщили во Львовской ОВА, в День Вооруженных сил Украины почтили память всех погибших Героев, преданно защищавших нашу Родину.
"Вечная память и уважение нашим Защитникам и Защитницам всех времен, которые в борьбе против российского агрессора отдали дороже всего. Никогда не забудем", — отметил глава Львовщины Максим Козицкий.
Напомним, в День Вооруженных сил Украины, 6 декабря, президент Владимир Зеленский поздравил защитников. По словам главы государства, именно ВСУ является надежным гарантом нашей безопасности.
Торжества, посвященные Дню ВСУ, прошли по всей Украине. В Одессе памятная церемония прошла у мемориала погибшим воинам.
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