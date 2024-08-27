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Підозрюється у розкраданні 7,5 млн грн на ремонті доріг — на Львівщині судитимуть керівника компанії

27 серпня 2024 14:14
Валерія Барановська - редактор
На Львівщині керівник компанії підозрюється у розкраданні 7,5 млн грн на ремонтах доріг
Ремонт доріг. Ілюстративне фото: unsplash.com
Валерія Барановська - редактор

Директора будівельної компанії на Львівщині звинувачують у заволодінні понад 7,5 млн грн шляхом підроблення офіційних документів. Обвинувальний акт вже скеровано до суду, прокуратура подала цивільний позов для відшкодування збитків.

Про це повідомила пресслужба Львівської обласної прокуратури у вівторок, 27 серпня.

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Слідство встановило, що директор товариства, яке займалося ремонтом доріг на Львівщині, свідомо вніс до офіційних документів неправдиві відомості про обсяги виконаних робіт.

"У 2021 році між державною організацією та товариством було укладено договір про закупівлю послуг. Зокрема, про експлуатаційне утримання ряду окремих ділянок автомобільних доріг загального користування державного значення", — йдеться в повідомленні.

Проте в актах приймання виконаних будівельних робіт та довідках про їхню вартість керівник вказав невірні обсяги та їхню вартість, яка частково не відповідала дійсності. Таким чином, він незаконно заволодів понад 7,5 мільйонами гривень.

"У межах кримінального провадження прокурорами заявлено цивільний позов з метою відшкодування завданих збитків", — повідомили у прокуратурі.

Керівник будівельної компанії підозрюється у розкраданні 7,5 млн грн, виділених на ремонт доріг
Публікація Львівської обласної прокуратури. Фото: скриншот

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