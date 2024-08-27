Інцидент із конем у центрі Львова — міська влада відреагувала

Кінь, який впав у центрі Львова. Фото: скриншот

У центрі Львова впав кінь під час прогулянки каретою. Міська влада проводить перевірку інциденту та скликає робочу групу для розв'язання виниклих питань.

Відео опублікувала Христина Машакевич у групі "Гаряча лінія міста Львова" у Facebook у понеділок, 26 серпня.

Читайте також:

У центрі Львова впав кінь — що відомо

Вчора у мережі з'явилося відео на якому видно коня, який впав у центрі Львова. Воно викликало активне обговорення серед українців.

Авторка відео зазначила, що коні тривалий час перебувають на сонці без води, що спричиняє їх стрес та виснаження. Машакевич закликала заборонити використання коней для атракцій у Львові.

"На проспекті Свободи я стала свідком жахливої ситуації: кінь, який працює тут щодня, від'їхав прямо на своєму робочому місці. ФірманКа, що керує цим бідолахою, спробувала привести його до тями, і вже через кілька хвилин кінь знову був змушений везти чергових пасажирів у кареті", — написала жінка.

Реакція львівського "Каретного двору"

Команда "Каретного двору" зреагувала на інцидент у коментарях до відео, заявивши, що кінь, на ім'я Луна, випадково заплуталася в упряжі, що і призвело до падіння. Усі необхідні дії були вжиті для її звільнення, і зараз тварина перебуває під наглядом.

"Стався неприємний інцидент під час вечірньої прогулянки каретою. Одна з наших коней, Луна, випадково заплуталася в упряжі. Щоб її звільнити, довелося розщепнути упряж, яку вона притиснула своєю масою, що могло виглядати тривожно на відео", — повідомили у "Каретному дворі".

Відповідь "Каретного двору". Фото: скриншот

Керівник притулку "Домівка врятованих тварин" Орест Залипський повідомив про отримання численних звернень стосовно інциденту. Він зазначив, що це не перший випадок, коли коні постраждали під час роботи в каретах.

"Це жахливо, що бідні тварини змушені працювати в таку спеку заради розваг людей. Ми знаємо про цю ситуацію і обов'язково будемо діяти", — написав керівник притулку.

Залипський також анонсував створення петиції з вимогою заборонити експлуатацію коней у Львові.

Допис Залипського. Фото: скриншот

Як на інцидент відреагувала міська влада

Перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко заявив, що місто проводить перевірку інциденту, аналізуючи відео з камер спостереження.

"Також поспілкувалися із власницею тварин. Сьогодні буде скликано спеціальну робочу групу щодо цього випадку. Деталі повідомимо згодом", — написав Москаленко.