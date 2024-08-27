Міська влада Львова частково профінансує реставрацію вікон та брам в історичних будинках

Історичний центр Львова. Фото: Вікіпедія

У Львові з неділі, 1 вересня, розпочинається набір заявок для участі в програмі часткового фінансування оновлення історичних вікон та брам. Заявку можуть подати мешканці історичного ареалу міста.

Про це повідомила пресслужба Львівської міськради.

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Програма співфінансування оновлення історичних вікон і брам передбачена для мешканців, будинок яких розташований у межах історичного ареалу Львова, а його вік — щонайменше 80 років.

Заявки будуть прийматися через Центри надання адміністративних послуг Львова без обмежень за кількості. Міська влада включатиме їх до списку реставрацій, що будуть опрацьовуватися в наступні роки — програму продовжили до 2029 року.

Так, навесні були уточнені умови участі, аби зробити її більш доступною та ефективною для мешканців історичних будинків. А частки співфінансування залишились незмінними: 70% вартості робіт з відновлення брам оплачує міська рада, а 30% — мешканці. При реставрації вікон відновлення здійснюється у співвідношенні 60% на 40% відповідно. А якщо мешканці бажають замінити металопластикові вікна на дерев’яні — частки співфінансування становлять 50% на 50%.