Міська влада Львова частково профінансує реставрацію вікон та брам в історичних будинках

У Львові можна подати заявку на безкоштовну реставрацію вікон та брам в історичних будинках
У Львові з неділі, 1 вересня, розпочинається набір заявок для участі в програмі часткового фінансування оновлення історичних вікон та брам. Заявку можуть подати мешканці історичного ареалу міста.
Про це повідомила пресслужба Львівської міськради.
Оновлення історичних вікон у будинках Львова
Програма співфінансування оновлення історичних вікон і брам передбачена для мешканців, будинок яких розташований у межах історичного ареалу Львова, а його вік — щонайменше 80 років.
Заявки будуть прийматися через Центри надання адміністративних послуг Львова без обмежень за кількості. Міська влада включатиме їх до списку реставрацій, що будуть опрацьовуватися в наступні роки — програму продовжили до 2029 року.
Так, навесні були уточнені умови участі, аби зробити її більш доступною та ефективною для мешканців історичних будинків. А частки співфінансування залишились незмінними: 70% вартості робіт з відновлення брам оплачує міська рада, а 30% — мешканці. При реставрації вікон відновлення здійснюється у співвідношенні 60% на 40% відповідно. А якщо мешканці бажають замінити металопластикові вікна на дерев’яні — частки співфінансування становлять 50% на 50%.
Читайте Новини.LIVE!