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Під Львовом водій протаранив АЗС та дві автівки — виникла масштабна пожежа

26 серпня 2024 16:31
Галина Шподарева - редактор
У Львівському районі некерована автівка вилетіла на АЗС — сталася пожежа, є травмовані
Наслідки пожежі на АЗС. Фото: ДСНС Львівщини
Галина Шподарева - редактор

На Львівщині внаслідок аварії сталася пожежа на АЗС, двоє людей госпіталізовані. Встановлено, що водій BMW, якому стало зле за кермом, виїхав на заправку та протаранив бензоколонку й дві автівки.

Про це повідомила пресслужба поліції Львівської області у Facebook у понеділок, 26 серпня.

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Пожежа на АЗС в с. Раковець. Фото: поліція Львівської області

Аварія та пожежа на АЗС на Львівщині

У понеділок, 26 серпня, близько 12:10 у селі Раковець Львівського району автомобіль BMW заїхав на територію автозаправної станції, де зіткнувся з бензоколонкою та двома іншими автомобілями — мікроавтобусом Volkswagen Transporter та легковиком Nisan.

Внаслідок зіткнення бензоколонка зайнялась і вогонь перекинувся на Nisan, у салоні якого нікого не було.

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Під Львовом на АЗС сталася пожежа. Фото: поліція Львівської області

Водії BMW та Volkswagen Transporter, 24-річний житель Львова, доставлені до лікарні, діагнози уточнюються.

Як попередньо встановили поліцейські, водію автомобіля BMW, 32-річному львів’янину, під час руху стало зле, через що він втратив контроль над транспортним засобом.

Як повідомили в ДСНС Львівщини, о 12:31 пожежу вдалося ліквідувати.

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Згоріла автівка на АЗС під Львовом. Фото: поліція Львівської області
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Знищений транспорт на АЗС під Львовом. Фото: поліція Львівської області
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Ліквідація наслідків пожежі на АЗС під Львовом. Фото: поліція Львівської області

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