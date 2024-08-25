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У Львові внаслідок ДТП загинув 81-річний чоловік — поліція з'ясовує обставини події

25 серпня 2024 16:28
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор
У Львові чоловік загинув внаслідок ДТП
Місце ДТП у Львові. Фото: Національна поліція
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор

У Львові внаслідок наїзду автомобіля загинув чоловік і була важко травмована жінка. Наразі правоохоронці встановлюють обставини події.

Про це повідомили у поліції Львівської області у неділю, 25 серпня.

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Правоохоронці попередньо встановили, що водій автомобіля Volkswagen Tiguan, 81-річний житель Львова, здійснив наїзд на пішоходів, 51-річну львів’янку та 70-річного львів’янина, які переходили дорогу у призначеному для цього місці.

Від отриманих внаслідок ДТП травм чоловік загинув на місці події. Жінка отримала тілесні ушкодження та була доправлена до лікарні.

Слідчі відкрили кримінальне провадження по факту порушення правил безпеки дорожнього руху.

Стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини події.

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