Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Львів arrow У Львові чиновниця не встала під час гімну України і показала нецензурний жест — реакція ОВА arrow

У Львові чиновниця не встала під час гімну України і показала нецензурний жест — реакція ОВА

25 серпня 2024 15:01
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор
У Львові чиновниця показала нецензурний жест на День прапора
Лідія Токарєва на заході. Фото: скриншот
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор

У Львові під час урочистостей на честь Дня Державного прапора України працівниця Львівської ОВА, Лідія Токарєва, відмовилася встати під час гімну України. На зауваження волонтерки, яка також була присутня на заході, вона показала нецензурний жест. 

Про це інформує Zaxid.net.

Читайте також:

У Львові чиновниця потрапила у скандал

Як заявила волонтерка Леся Менькуш-Мальків, під час виконання гімну вона із колегами-волонтерами зробили зауваження Токарєвій, бо вона не встала з лавки. У відповідь посадовиця показала середнього пальця.

львів скандал ода
Лідія Токарєва на заході. Джерело: скриншот

"Ця дівчина сиділа біля нас, вона була ледь не в епіцентрі всього. Вона постійно сиділа у телефоні та не виявляла зацікавлення. Це її справа, я не звертала увагу. Оголосили, що буде гімн. Усі встали та почали співати. Вона сиділа. Ми руками показували, щоб вона встала, бо ж гімн. Вона почала нам сміятись в обличчя. Мене це обурило і я почала знімати відео, тоді вона показала мені середній палець", — каже волонтерка. 

Волонтерка підійшла до поліцейських, і згодом ті підтвердили, що це Токарєва. Згідно з її декларацією НАЗК, вона працює провідною спеціалісткою відділу аналітичної роботи управління інформаційної політики ЛОВА з 2017 року. 

Реакція ЛОВА на інцидент

Невдоволені волонтери відправилися до глави ЛОВА Максима Козицького, і показали йому відео, але той відповів, що "не може знати усіх працівників особисто".

Проте у справу втрутився глава департаменту внутрішньої політики ЛОВА Юрій Горун. Він теж підтвердив, що на відео дійсно Токарєва. 

"Це неприпустимо не те, що для чиновників, а для українців загалом. Я у суботу швидко зреагував. Вона написала заяву на звільнення, і я її підписав. З 24 серпня Лідія Токарєва не працює в обладміністрації", — сказав він. 

Також важливі новини дня по темі:

скандал гімн Львів Україна чиновники Львівська ОДА День державного прапора України

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

15:14 Зеленський пояснив, чому ЗСУ розпочали операцію у Курській області

15:01 У Львові чиновниця не встала під час гімну України і показала нецензурний жест — реакція ОВА

14:59 Відоме видання, журналісти якого постраждали під час удару по готелю у Краматорську

14:55 Водіям приготуватись — на дорогах Одещини з'явиться камера автофіксації порушень

14:47 У Мінекономіки пояснили, як Національний кешбек може прискорити зростання ВВП

33 роки Незалежності у цифрах – як змінилася країна та українці - 80x80

33 роки Незалежності у цифрах – як змінилася країна та українці

14:33 Навіщо "обрізати" історію — одеський ресторатор про перейменування і демонтаж пам'ятників

14:30 Наслідки удару по Херсонщині — у поліції повідомили про трьох загиблих

14:18 Маск відреагував на затримання Дурова у Франції

14:15 Стовпчики термометрів зашкалюватимуть — народний синоптик Діденко спрогнозувала погоду на завтра

13:59 Загроза пожеж — жителів Одеси попереджають про небезпеку

15:14 Зеленський пояснив, чому ЗСУ розпочали операцію у Курській області

15:01 У Львові чиновниця не встала під час гімну України і показала нецензурний жест — реакція ОВА

14:59 Відоме видання, журналісти якого постраждали під час удару по готелю у Краматорську

14:55 Водіям приготуватись — на дорогах Одещини з'явиться камера автофіксації порушень

14:47 У Мінекономіки пояснили, як Національний кешбек може прискорити зростання ВВП

33 роки Незалежності у цифрах – як змінилася країна та українці - 80x80

33 роки Незалежності у цифрах – як змінилася країна та українці

14:33 Навіщо "обрізати" історію — одеський ресторатор про перейменування і демонтаж пам'ятників

14:30 Наслідки удару по Херсонщині — у поліції повідомили про трьох загиблих

14:18 Маск відреагував на затримання Дурова у Франції

14:15 Стовпчики термометрів зашкалюватимуть — народний синоптик Діденко спрогнозувала погоду на завтра

13:59 Загроза пожеж — жителів Одеси попереджають про небезпеку

Ексклюзив

12:22 Боротьба у нас в крові — Світуля з "Привоза" про людей, бізнес та незалежність

07:24 Олімпійські рекордсмени — згадуємо спортсменів, які виборювали нагороди для України на Іграх

Ексклюзив

06:23 33 роки Незалежності у цифрах – як змінилася країна та українці

06:04 Найбільші успіхи українського спорту за роки незалежності — пригадуємо усіх героїв

23 серпня 2024

18:08 Історичний візит прем'єра Індії до України — про що Моді говорив із Зеленським

Ексклюзив

07:27 Прапор на Олімпіаді — ціна перемоги від чемпіонки Комащук

06:31 Всі мають це приготувати — Клопотенко про нову традицію українців на День Незалежності

22 серпня 2024

05:32 Мільярди на вбивства — скільки грошей Росія витратила на ракетні обстріли України

21 серпня 2024

06:40 Ціни за 1 кг міді у серпні — яка вартість кольорових металів в Україні

20 серпня 2024

06:40 Ціни на брухт в Україні — скільки коштує 1 кг чормету наприкінці серпня

Text

00:06 Гендиректор освітньої мережі А+ пояснила основну проблему профтехосвіти в Україні

24 серпня 2024
Text

20:01 Ділянку тунелю на "Деміївській" відремонтують за 600 мільйонів грн — Бахматов поділився деталями

Text

20:00 Знищена ворожа техніка та Суджа під контролем ЗСУ — ексклюзив Новини.LIVE з Курської області

Text

19:33 Ми вільний народ — одесити розповіли, що для них означає День Незалежності України

Text

19:22 Відомий актор пояснив, чому Росія "прозріла", коли Україна "стала не такою, як вона"

Text

19:03 Чи дійсно територія Росії насправді належить Україні — історик здивував подробицями

33 роки Незалежності у цифрах – як змінилася країна та українці - 80x80

33 роки Незалежності у цифрах – як змінилася країна та українці

Text

18:03 Знайти досить складно — Терехов пояснив, чого наразі не вистачає в інфраструктурі Харкова

Text

17:07 Бійці Третьої штурмової висловилися про ротації на службі та підготовку новобранців

Text

10:12 Заступник командира 3 ОШБр назвав приголомшливу кількість дронів, яких гостро бракує війську

Text

09:00 Історія боротьби України та сучасні виклики — спецефір Новини.LIVE до Дня Незалежності

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:32 Співробітник ТЦК виписав фальшиву повістку за 500 доларів — як його покарав суд

21 серпня 2024

09:18 Мудрик готується стати гравцем одного з найбагатших клубів світу

12 серпня 2024

10:01 Забарного запросив клуб, якому не вистачає захисника для боротьби за чемпіонство

16 серпня 2024

05:22Армія РФ накопичила під Курськом купу гелікоптерів — скільки нарахували експерти OSINT

17 серпня 2024

08:26 Лунін замінить героя Євро-2024 в іспанському клубі

20 серпня 2024

08:44 Бражко піде з Динамо одразу після матчів із Зальцбургом — що відомо

19 серпня 2024

09:09 Судаков продовжить кар'єру в Англії — Шахтар змушений продати гравця

14 серпня 2024

12:44 Пенсії у вересні зростуть — хто отримає надбавки

19 серпня 2024

06:45 Бендерики з м'ясом, які готуються дуже легко — зберігайте рецепт до сніданку

13 серпня 2024

03:20 Просто візьміть картоплю та фарш — зрази, які тануть у роті