У Львові чиновниця показала нецензурний жест на День прапора

Лідія Токарєва на заході. Фото: скриншот

У Львові під час урочистостей на честь Дня Державного прапора України працівниця Львівської ОВА, Лідія Токарєва, відмовилася встати під час гімну України. На зауваження волонтерки, яка також була присутня на заході, вона показала нецензурний жест.

Про це інформує Zaxid.net.

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Як заявила волонтерка Леся Менькуш-Мальків, під час виконання гімну вона із колегами-волонтерами зробили зауваження Токарєвій, бо вона не встала з лавки. У відповідь посадовиця показала середнього пальця.

Лідія Токарєва на заході. Джерело: скриншот

"Ця дівчина сиділа біля нас, вона була ледь не в епіцентрі всього. Вона постійно сиділа у телефоні та не виявляла зацікавлення. Це її справа, я не звертала увагу. Оголосили, що буде гімн. Усі встали та почали співати. Вона сиділа. Ми руками показували, щоб вона встала, бо ж гімн. Вона почала нам сміятись в обличчя. Мене це обурило і я почала знімати відео, тоді вона показала мені середній палець", — каже волонтерка.

Волонтерка підійшла до поліцейських, і згодом ті підтвердили, що це Токарєва. Згідно з її декларацією НАЗК, вона працює провідною спеціалісткою відділу аналітичної роботи управління інформаційної політики ЛОВА з 2017 року.

Реакція ЛОВА на інцидент

Невдоволені волонтери відправилися до глави ЛОВА Максима Козицького, і показали йому відео, але той відповів, що "не може знати усіх працівників особисто".

Проте у справу втрутився глава департаменту внутрішньої політики ЛОВА Юрій Горун. Він теж підтвердив, що на відео дійсно Токарєва.

"Це неприпустимо не те, що для чиновників, а для українців загалом. Я у суботу швидко зреагував. Вона написала заяву на звільнення, і я її підписав. З 24 серпня Лідія Токарєва не працює в обладміністрації", — сказав він.