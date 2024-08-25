Суд у Львові засудив чоловіка, який уникав мобілізації з 2022 року

Ілюстративне зображення, як чоловіка судять за відмову від мобілізації. Фото: Суспільне Кропивницький

У Львові чоловіка засудили до 3 років позбавлені волі за те, що він отримав повістку, але відмовився від мобілізації. Причиною стало те, що він хотів бути танкістом, а не служити в піхоті.

Про це повідомляє ТСН з посиланням на вирок Французького районного суда Львова.

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Що відомо

Згідно інформації суду, у листопаді 2022 року чоловік був визнаний придатним до мобілізації. На початку грудня того ж року він отримав повістку для відправлення до військової частини, але ухилився від призову.

На суді львів'янин визнав свою провину та розкаявся. Він пояснив, що не з'явився до ТЦК, оскільки його хотіли відправити в піхоту, а не в той рід військ, за яким він проходив навчання на військовій кафедрі.

Як зазначається, у 1992 році він закінчив військову кафедру і отримав звання офіцера запасу та ВОС — командир БМТ, танкіст. Проте чоловіку повідомили, що він буде направлений до Горлівки командиром мотострілкового взводу. Крім того, інших направляли на підготовку, а його одразу до військової частини.

Суд проаналізувавши матеріали справи, визнав львів'янина винним за статтею 336 ККУ та засудив його до 3 років позбавлення волі.