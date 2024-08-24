Об'єднанні чи роз'єднанні: як львів'яни ставляться до Дня Незалежності України — опитування

Залежність від незалежності — опитування до річниці Незалежності України
У суботу, 24 серпня, Україна відзначає 33-тю річницю Незалежності. В умовах війни це свято є надзвичайно важливим. І хоча воєнний стан в країні триває, цей день залишається символом свободи та боротьби.
Новини.LIVE запитали у людей на вулицях міста, як сьогодні вони ставляться до Дня Незалежності України, що об'єднує та роз'єднує українців та що для них сьогодні "незалежність".
Як львів'яни ставляться до Дня Незалежності України
Більшість львів'ян кажуть, що для них "незалежність" означає насамперед свобода, воля, і після початку війни це розуміння тільки зросло. Водночас думки щодо того, роз'єднані чи об'єднані нині українці, відрізняються.
"Обстріли в країні, недофінансування проєктів, через такі обставини недоцільно масштабно святкувати. Від початку повномасштабного вторгнення змінилось ставлення українців один до одного, по-іншому почали оцінювати державу, почали більше цінувати. Єдине, немає усвідомленого ставлення до української мови як до національної, і продовжують розмовляти російською", — каже чоловік.
"Незалежність — то свобода нашої країни і можливість реалізувати себе. Після повномасштабного вторгнення Україна змінилась в кращу сторону, ми усвідомили, що ми українці, що ми маємо триматись разом", — додає жінка.
"Сьогодні мова почала українців роз'єднувати, ми почались ділитись на хороших та поганих. Для нас потрібно розуміти, що мова — це одне ціле і робить нас однією сім'єю", — каже дівчина.
"Незалежність — це про свободу думок, поведінки, мрій та усвідомленості. Як на мене, ми сьогодні об'єднані. Тому що ті, хто на передовій, наші ЗСУ, там об'єднання точно є", — ділиться думками львів'янка.
"З початком повномасштабного вторгнення українці об'єднались. Всі помагають один одному, Збройним силам та всім, хто постраждав внаслідок війни", — зазначає жінка.
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