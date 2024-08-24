Об'єднанні чи роз'єднанні: як львів'яни ставляться до Дня Незалежності України — опитування

Люди на площі Ринок у Львові сьогодні.Фото: LvivDepo

У суботу, 24 серпня, Україна відзначає 33-тю річницю Незалежності. В умовах війни це свято є надзвичайно важливим. І хоча воєнний стан в країні триває, цей день залишається символом свободи та боротьби.

Новини.LIVE запитали у людей на вулицях міста, як сьогодні вони ставляться до Дня Незалежності України, що об'єднує та роз'єднує українців та що для них сьогодні "незалежність".

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Більшість львів'ян кажуть, що для них "незалежність" означає насамперед свобода, воля, і після початку війни це розуміння тільки зросло. Водночас думки щодо того, роз'єднані чи об'єднані нині українці, відрізняються.

"Обстріли в країні, недофінансування проєктів, через такі обставини недоцільно масштабно святкувати. Від початку повномасштабного вторгнення змінилось ставлення українців один до одного, по-іншому почали оцінювати державу, почали більше цінувати. Єдине, немає усвідомленого ставлення до української мови як до національної, і продовжують розмовляти російською", — каже чоловік.

"Незалежність — то свобода нашої країни і можливість реалізувати себе. Після повномасштабного вторгнення Україна змінилась в кращу сторону, ми усвідомили, що ми українці, що ми маємо триматись разом", — додає жінка.

"Сьогодні мова почала українців роз'єднувати, ми почались ділитись на хороших та поганих. Для нас потрібно розуміти, що мова — це одне ціле і робить нас однією сім'єю", — каже дівчина.

"Незалежність — це про свободу думок, поведінки, мрій та усвідомленості. Як на мене, ми сьогодні об'єднані. Тому що ті, хто на передовій, наші ЗСУ, там об'єднання точно є", — ділиться думками львів'янка.

"З початком повномасштабного вторгнення українці об'єднались. Всі помагають один одному, Збройним силам та всім, хто постраждав внаслідок війни", — зазначає жінка.

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